Deathloop : l'exclu PS5 et PC repousse sa sortie

Bethesda vient d'annoncer que l'exclusivité PS5 et PC Deathloop ne sortira finalement pas le 21 mai prochain.

C'est un des titres qui avait le plus séduit la communauté de joueurs lors de la présentation des jeux PlayStation 5 à venir : Deathloop ne sortira finalement pas comme prévu le 21 mai prochain.

Bethesda, récemment racheté par Microsoft, a indiqué avoir besoin de plus de temps pour "assurer la qualité et préserver les ambitions de notre équipe pour Deathloop tout en assurant la santé et la sécurité de tout le monde chez Arkane".

En conséquence, l'exclusivité temporaire PS5 et PC voit sa sortie repoussée au 14 septembre 2021. Un décalage qui devrait être sans réelle conséquence sur PS5 puisque la console de Sony peine encore à trouver le chemin des étals et que la situation ne devrait pas se régler avant la fin d'année...