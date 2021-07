Deathloop pourrait ne pas intégrer le Xbox Game Pass à sa sortie en 2022

Deathloop, le titre d'Arkane Lyon est jusqu'ici uniquement prévu sur PlayStation 5 et PC, avec une sortie qui vient d'être repoussée.

Du 21 mai initialement prévu, le titre sortira finalement le 14 septembre prochain sur la console de Sony, et en simultanée sur PC. Même si Arkane appartient à Bethesda récemment racheté par Microsoft, la console de la marque américaine devra attendre 1 an avant de voir débarquer le titre...

Ce n'est ainsi que le 14 septembre 2022 que l'on pourra profiter de DeathLoop sur Xbox... Et la situation s'annonce complexe : il n'est pas certain que le titre intègre immédiatement le Xbox Game Pass, même si Microsoft a promis une sortie Day 1 de tous les titres de ses différents studios sur son service par abonnement.

Car même si l'on ne connait pas toutes les modalités contractuelles entre Arkane et Sony, la marque japonaise a l'habitude d'assurer ses arrières, et de nouer des accords qui vont au-delà de la simple exclusivité des plateformes. Ainsi, avec Resident Evil Village, Capcom n'a pas la liberté de proposer son titre à n'importe quel service par abonnement. Lors de la première année d'exploitation, l'exclusivité est accordée à Sony, puis au-delà, Sony conserve la primeur sur toute négociation. En clair, Sony peut à nouveau négocier une certaine période d'exclusivité via son propre service par abonnement (PlayStation + ou PlayStation Now) du moment que la marque s'aligne sur une offre concurrente.

L'accord actuel concernant Deathloop pourrait également limiter la diffusion du titre sur PC en confinant le titre au Windows Store tout en évinçant les versions Steam et Epic Games Store.