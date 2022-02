Dark Web : un administrateur de DeepDotWeb condamné

Aujourd'hui âgé de 37 ans, celui qui est présenté comme l'administrateur de DeepDotWeb a été condamné aux États-Unis à 97 mois de prison. En mars 2021, ce citoyen israélien résidant au Brésil avait plaidé coupable de conspiration pour blanchiment d'argent.

Après la saisie de DeepDotWeb par les autorités en avril 2019, Tal Prihar avait accepté de remettre plus de 8,4 millions de dollars. Également propriétaire de DeepDotWeb, un coaccusé Michael Phan âgé de 34 ans fait l'objet d'une procédure d'extradition en Israël.

Actualité publiée le 12 mai 2019

DeepDotWeb alias DDW ? Avec une devanture sur le Web classique, mais aussi par le biais d'une adresse en .onion sur le réseau Tor, ce site traitait notamment - mais pas seulement - d'actualités en rapport avec le Dark Web et faisait aussi office de portail d'accès vers des marchés en ligne opérant via des darknets.

Les adresses souvent variables de ces derniers étaient ainsi divulguées, sans compter la publication de tutoriels expliquant comment acheter sur des marchés en ligne illicites. L'Office européen de police Europol annonce que DeepDotWeb a été fermé et que les deux administrateurs présumés ont été arrêtés.

Les deux suspects sont des ressortissants israéliens. Ils ont été interpellés le 6 mai à Paris et en Israël. Comme souvent, l'opération a été menée dans le cadre d'une collaboration entre les autorités de plusieurs pays et du FBI.

Âgés de 34 et 37 ans, les deux hommes font l'objet d'une inculpation aux États-Unis pour blanchiment d'argent en rapport avec la vente de produits stupéfiants et autres produits illicites sur le Darknet. Ils auraient perçu pour plus de 15 millions de dollars de commissions sur des achats grâce à des liens référencés par DDW.

Les paiements en monnaie virtuelle étaient versés dans un portefeuille bitcoin contrôlé par DeepDotWeb. Selon Europol, l'argent était ensuite transféré sur d'autres comptes bitcoin et des comptes bancaires au nom de sociétés fictives.

Les autorités sont particulièrement enclines à faire savoir ces derniers temps qu'elles obtiennent des résultats sur le Dark Web. Sur DeepDotWeb, il y avait par exemple un lien vers Wall Street Market qui a été démantelé.