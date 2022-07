Deezer fait son entrée en Bourse dans la douleur

Comme prévu, la plateforme de streaming de musique Deezer a effectué aujourd'hui son introduction en Bourse. Une première tentative avait été avortée en 2015 pour cause de conditions de marché jugées défavorables, soit l'année du lancement d'Apple Music.

Deezer ne peut désormais plus être qualifié de licorne dans la mesure où c'est une entreprise cotée en Bourse, ce que ne peut pas être une licorne - valorisée à au moins 1 milliard de dollars - par définition. Reste que l'ancienne licorne française connaît des débuts chahutés sur Euronext Paris.

Introduit à 8,50 €, le titre Deezer a rapidement plongé pour sa première séance de cotation. En fin de matinée, il s'établissait à un peu plus de 5,50 €, soit une baisse de 35 %. En fin d'après-midi, le titre Deezer s'est un peu remplumé, mais en flirtant avec la barre des 6,20 € pour une capitalisation inférieure à 700 millions d'euros.

L'ex-licorne à la conquête de l'Ouest ?



L'introduction à la Bourse de Paris de Deezer a eu lieu grâce à une fusion avec le SPAC (Special Purpose Acquisition Company) européen I2PO. Ce véhicule d'acquisition coté a été créé par Iris Knobloch (ancienne présidente de Warner Media France), Artémis (holding de la famille Pinault) et Combat Holding (avec l'homme d'affaires Matthieu Pigasse à sa tête).

Présent pour l'introduction en Bourse de Deezer, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a évoqué pour Deezer la conquête de nouveaux marchés comme le marché américain. Il a notamment ajouté : " Je n'accepte pas de voir toutes les entreprises américaines venir en Europe, sans voir les entreprises européennes aller aux États-Unis. "

L’introduction en bourse de @DeezerFR n’est pas qu’une réussite économique et technologique mais c’est aussi une réussite culturelle.

Défendre Deezer, c’est défendre notre culture. C’est défendre nos artistes. C’est défendre notre mémoire. C’est défendre notre patrimoine musical. pic.twitter.com/RzURWMg04G — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) July 5, 2022

Rappelons au passage que le leader mondial du streaming de musique Spotify (422 millions d'utilisateurs au premier trimestre) est une entreprise suédoise. Deezer compte près de 10 millions d'abonnés dans le monde, dont la moitié en France. Contrairement à Spotify avec son intérêt marqué pour les podcasts et livres audio comme vecteur de développement, Deezer mise surtout sur la musique via un concept de Home of Music, sa technologie et des partenariats.