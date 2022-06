Spotify voit le milliard d'utilisateurs d'ici 2030

Spotify montre ses muscles et ses grosses ambitions aux investisseurs. Le groupe vise un milliard d'utilisateurs d'ici 2030 et des marges élevées.

Dans le cadre d'une journée dédiée aux investisseurs (Investor Day 2022), le fondateur et patron de Spotify a indiqué que la plateforme de streaming audio vise un milliard d'utilisateurs d'ici 2030.

Il a ajouté que le chiffre d'affaires annuel du groupe suédois pourrait atteindre 100 milliards de dollars, avec une marge brute de 40 % et une marge opérationnelle de 20 %.

Au 31 mars dernier, le nombre d'abonnés payants pour Spotify était de 182 millions, et avec un total de 422 millions d'utilisateurs actifs par mois en prenant en considération les comptes gratuits. C'est ce total qu'il va falloir faire plus que doubler.

Sur l'ensemble de l'année 2021, le chiffe d'affaires de Spotify a été de 9,7 milliards d'euros (près de 10,4 milliards de dollars). La marge brute a été de l'ordre de 26 % sur les derniers trimestres financiers du groupe.

Avec les podcasts et les livres audio

Actuellement, Spotify ne brille pas par des trimestres largement bénéficiaires et le chemin semble bien long avec les gros objectifs affichés par son patron. Pour cela, il mise sur le développement des podcasts et l'activité de livres audio, avec également des ambitions dans l'éducation, le sport et l'information.

" Nous investissons de manière agressive dans la construction d'une entreprise non seulement plus grande, mais aussi beaucoup plus rentable. " Daniel Ek reconnaît qu'il est " compliqué de mettre tout ça dans un modèle financier. […] Ce type d'entreprise n'a jamais existé auparavant. "