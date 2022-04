Deezer lance la traduction des paroles

Sur Android, iOS ainsi que le Web et avec son application pour ordinateur, Deezer annonce le lancement de la traduction des paroles des chansons. Elle vient s'ajouter à l'accès aux paroles disponible depuis plusieurs années, et notamment avant Spotify.

Comprends enfin le yaourt que tu chantes. La traduction des paroles est (enfin) dispo !



Quel titre chantes-tu sans jamais l'avoir compris ? ? — Deezer France (@DeezerFR) April 11, 2022

Cette traduction concerne les titres parmi les plus populaires et pour le moment un total de 10 000 titres. Les traductions sont de l'anglais vers le français, le portugais, l'allemand et l'espagnol. Deezer précise que de nouvelles traductions seront ajoutées au fur et à mesure.

Une traduction pratique

Dans le but de découvrir cette fonctionnalité, Deezer publie une playlist Hit Tracks, Hot Lyrics. L'accès aux paroles s'opère comme habituellement via l'icône en forme de micro. Quand les paroles sont affichées, un bouton de traduction est proposé.

Les paroles traduites sont sous les paroles en cours de lecture. Le cas échéant, la traduction peut être désactivée avec un appui sur le même bouton.

Service de streaming audio français, Deezer revendique une position de leader dans l'Hexagone avec 4,2 millions d'abonnés (et 16 millions dans le monde) fin 2021. Deezer est présent dans plus de 180 pays avec un catalogue de plus de 90 millions de titres.