Deezer augmente ses prix en 2022

Service de streaming audio français qui occupe une position de leader dans l'Hexagone avec 4,2 millions d'abonnés (et 16 millions dans le monde), Deezer va augmenter ses tarifs à partir du 18 janvier 2022.

Le forfait Premium passera ainsi de 9,99 € à 10,99 € par mois, tandis que le forfait Famille permettant de créer jusqu'à six comptes indépendants avec les avantages Premium passera de 14,99 € à 17,99 € par mois.

Interrogé cette semaine sur Franceinfo, Louis-Alexis de Gemini, directeur marketing de Deezer et ancien directeur général de Deezer France, a souligné une première augmentation des prix depuis 12 ans. Il justifie la nécessité de développer l'entreprise en France et à l'international, continuer d'investir dans l'application et les contenus.

Deezer est aujourd'hui présent dans plus de 180 pays et revendique un catalogue de plus de 73 millions de titres. Le responsable de Deezer déclare que l'entreprise est le premier financeur de la création musicale en France, avec une contribution à hauteur de quasiment 200 millions d'euros l'année dernière.

" L'augmentation de prix va bénéficier à 70 % aux artistes, auteurs, compositeurs et interprètes. […] Sur 11 € TTC payés sur un abonnement Premium, 6 € HT vont leur être redistribués. Sur l'abonnement Famille, c'est 10 €. "

Avec qualité HiFi

Sans lien avec l'augmentation des prix, un son de qualité haute définition - son de qualité CD - sera offert à l'ensemble des abonnés sur Deezer. Une allusion à des fichiers au format FLAC (Free Lossless Audio Codec) sans perte à 1411 kbps (codage sur 16 bits et fréquence d'échantillonnage de 44,1 Khz).

Avec son augmentation tarifaire, Deezer - qui est un pure player du domaine comme Spotify - va se positionner au-dessus d'Apple Music ou Amazon Music, sans pour autant s'aligner sur un même niveau de qualité audio. L'expérience proposée devra jouer face à la forte concurrence...