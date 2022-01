Le très bon PC portable Dell gaming G15 à petit prix, mais aussi notre sélection du jour (PC portable, TV)

Aujourd'hui, on met en avant le PC portable Dell gaming G15 qui est actuellement en promotion chez Darty.

Il est doté d'un écran de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il est propulsé par le processeur Intel Core i7 avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD.

On note la présence d'un port USB 3, d'un port Ethernet, d'un port USB 2 et d'un port HDMI. Le PC est compatible Bluetooth 5.0 et WiFi. De plus, il est doté d'une carte graphique GeForce RTX 3060 avec 6 Go de RAM dédiée.

Le PC portable Dell gaming G15 est au prix réduit de 1200 € au lieu de 1500 € chez Darty avec la livraison gratuite.

