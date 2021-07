BELLES promotions sur l'iPad Air, le PC portable Asus S415 et sur le smartphone realme C21

Commençons par l’iPad Air qui bénéficie d’une belle réduction sur le site Amazon. Son design est similaire à la dernière gamme de chez Apple qui a décidé d’unifier l’aspect de tous ses appareils. Avec son écran 10,9" pour un poids de 458 g, il affiche une résolution de 2360 x 1640 pixels.

Du point de vue de la performance, il est équipé de la puce Apple A14 Bionic couplée de 6 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage. Le système d’exploitation installé est iPadOS 14 avec l’apparition des widgets.

L’iPad Air possède un module photo grand-angle de 12 mégapixels et un module en frontal de 7 mp. Avec son bloc de charge de 20 W, il faut compter un petit peu plus de deux heures pour charger totalement la batterie qui tiendra un peu plus d’une douzaine d’heures.

Vous pouvez trouver l’iPad Air 64 Go au tarif réduit de 599 € au lieu de 669 € chez Amazon avec la livraison gratuite.





Passons ensuite au PC ultraportable Asus S415JA qui profite d’une réduction de 150 € sur la Fnac. Avec un design simple, de couleur grise, il affiche un écran de 14" avec une résolution maximale de 1920 x 1080 pixels. Il est équipé d’un port USB 3, de deux ports USB 2 et d’un port HDMI.

L’Asus S415JA est propulsé par un processeur Intel Core i5 avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace disque en SSD. Une batterie de 37 Ah fait partie du PC permettant une autonomie d’environ 5 heures.

Sur le site de la FNAC, le PC Asus S415JA est au prix de 550 € au lieu de 700 € avec la livraison gratuite.





Terminons par le realme C21 4+64 Go à moins de 100 € chez Amazon. C’est un smartphone d’entrée de gamme avec un design simple avec une coque plastique. L’écran mesure 6,5" avec une résolution HD+ (1600 x 720 px).

Propulsé par un processeur MediaTek Helio G35 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, il permet de jouer à pas mal de jeux comme Call of Duty. Au niveau de la photo, il est équipé d’une triple caméra dont le principal capteur est de 13 mp et un frontal de 5 mp.

Le realme C21 embarque une batterie de 5000 mAh qui permet une autonomie de moins de deux jours pour un usage normal et il mettra 2h30 pour se charger totalement.

Actuellement le realme C21 4+64 Go est au tarif de 99 € au lieu de 149 € chez Amazon avec la livraison gratuite.

