DELL négocie l'exclusivité (temporaire) de la technologie Smartshift AMD (Ryzen 4000)

DELL et AMD se rapprochent un peu plus : le fabricant de processeurs s'est refait une réputation sur le secteur des puces mobiles avec sa dernière génération de CPU et GPU et séduit ainsi toujours plus de marques.

L'intégration des GPU d'AMD profitera ainsi particulièrement à DELL qui a négocié l'exclusivité de l'activation de la fonction SmartShift sur son G5 SE.

Les processeurs Ryzen 4000 d'AMD profitent de la fonction SmartShift, une technologie qui n'est exploitable qu'avec les machines dotées d'un duo de CPU et GPU AMD. L'idée de SmartShift est de mieux répartir l'énergie dédiée au GPU et au CPU en favorisant l'un ou l'autre en fonction des situations. Il en résulterait ainsi de meilleures performances avec des réglages affinés en temps réel et véritablement adaptés aux logiciels lancés, allant au-delà d'un simple boost aveugle des fréquences.

Cette année, seul le Dell G5 SE aura droit à cette fonctionnalité, puisque DELL en a négocié l'exclusivité et aucune autre plateforme ne devrait la proposer avant 2021. SmartShift nécessite par ailleurs un système de refroidissement légèrement corrigé par rapport aux standards des fabricants, ce qui implique des modifications dans les boitiers, et donc du temps pour réviser l'architecture interne des appareils.