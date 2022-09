Cinq bons plans incontournables avec un écran PC, un ordi portable, une TV, un casque et une enceinte

Commençons ce top du mercredi avec l’écran PC Dell S2721NX qui profite d’une belle réduction sur le site d’Amazon.

Ce dernier est pourvu d’une dalle IPS FHD de 27 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels, un format 16:9 et un temps de réponse de 4 ms. L’écran PC est doté de la technologie AMD Freesync qui garantit une immense fluidité. Il intègre deux ports HDMI 1.4 et un port USB. Pour finir, il est compatible Vesa 100 x 100 mm.

Sur le site d’Amazon, l’écran PC Dell S2721NX est au prix de 149 € au lieu de 230 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant au PC portable Lenovo IP3 15ALC6 qui bénéficie de 34 % de réduction sur Darty.

Il est doté d’un écran FHD de 15,6 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Nous notons la présence d’un filtre antireflet. L’ordinateur portable est propulsé du processeur AMD Ryzen 7 5700U cadencé à 1.8 GHz avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go d’espace de stockage.

Le PC intègre trois ports USB, un port HDMI et une prise jack. De plus, il est compatible avec les technologies Bluetooth 5.1 et WiFi. L’autonomie de l’ordinateur portable permet jusqu’à 7 heures et demie d’utilisation.

Sur Darty, le PC portable Lenovo IP3 15ALC6 est au prix de 590 € au lieu de 900 € avec l’ODR de 100 € et la livraison gratuite.



Poursuivons avec la télévision QLED Samsung QE65Q80B qui profite également d’une belle promotion.

Sa dalle QLED UHD de 65 pouces affiche une définition de 3840 x 2160 pixels avec un taux de rafraichissement de 100 Hz. Elle profite de la technologie Quantum HDR 1500 qui optimise chaque image et permet de rendre chaque détail visible, mais aussi de la technologie FreeSync Premium Pro.

Au niveau de la connectique, nous notons la présence de quatre ports HDMI, d’une prise casque, d’une prise antenne et d’un port Ethernet. La télévision est compatible avec le WiFi, l’AirPlay 2 et le Bluetooth. Pour finir, le téléviseur profite d’un système audio 2.2.2 de 60 W.

Sur Rueducommerce, la télévision QLED Samsung QE65Q80B est au prix de 1099 € au lieu de 1390 €.



Continuons avec le casque Philips TAH4205BK qui voit son prix chuter de 50 % sur Carrefour.

Ce dernier est de type sans fil avec une autonomie de 29 heures. Il propose une fréquence de bande passante maximale de 20 kHz avec une impédance de 32 ohms. Il est de type supra-auriculaire avec des haut-parleurs de 32 mm. Le casque se plie facilement pour un rangement optimal. Nous notons aussi la présence de plusieurs boutons pour contrôler votre musique. Pour finir, il est compatible Bluetooth.

Le casque Philips TAH4205BK est au prix de 15 € au lieu de 30 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec l’enceinte Soundcore Motion+ qui est en promotion sur Amazon.

Elle est équipée d’un son Hi-Res et du codec Qualcomm aptX pour offrir une connexion Bluetooth fluide sans perte de qualité. L’enceinte offre également un son puissant et des basses intenses grâce à ses deux tweeters et des woofers en néodyme. Son boitier est totalement étanche et il est certifié IPX7. Pour finir, sa batterie de 6700 mAh offre jusqu’à 12 heures de musique.

Sur Amazon, l’enceinte Soundcore Motion+ est au prix réduit de 85 € au lieu de 110 € avec la livraison gratuite.



