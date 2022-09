Bon plan : 5 offres à ne pas rater avec un PC portable, un écran incurvé, un écran intelligent, une souris...

Commençons ce top 5 avec l'ordinateur portable Asus Chromebook CX1500 qui profite d'une belle réduction sur Cdiscount.

Ce dernier est doté d'un écran HD de 15,6 pouces avec une définition de 1366 x 768 pixels. De plus, il intègre le processeur Intel Celeron N3350 cadencé à 1,1 GHz avec 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage en eMMC. Le PC portable profite du système d'exploitation Chrome OS. Au niveau de la connectique, l'ordinateur portable est équipé de quatre ports USB 3, d'un lecteur de microSD et d'une prise combo audio jack. Pour finir, il intègre une caméra 720p et il est compatible WiFi 5 et Bluetooth 4.2.

Sur Cdiscount, le PC portable Asus Chromebook CX1500 est au prix de 170 € au lieu de 400 € avec la livraison gratuite.



Passons à l'écran incurvé PC Dell S3422DWG qui bénéficie d'une belle réduction sur Amazon.

Il intègre une dalle incurvée WQHD de 34" avec une définition de 3440 x 1440 pixels. L'écran profite de la technologie AMD FreeSync offrant une bonne fluidité avec un taux d’actualisation maximal de 144 Hz.

De plus, il est certifié VESA DisplayHDR 400, ce qui indique qu'il peut afficher plus de détails et de couleurs. La courbure est de 1800R avec un format d’image 21:9 UltraWide. Et enfin, il est doté de deux ports HDMI, d'un DisplayPort et de 5 ports USB.

Sur Amazon, l’écran PC incurvé Dell S3422DWG est à 400 € au lieu de 510 € avec la livraison gratuite.



Poursuivons avec l'écran connecté Echo Show 8 qui voit son prix chuter de 48 % sur Amazon.

Il intègre un écran tactile HD 8" avec une définition de 1280 x 800 pixels. Il est doté de deux haut-parleurs de 51 mm et d'une caméra de 13 MP dotée de la fonction de cadrage automatique qui permet de maintenir votre visage au centre de l'écran. De plus, grâce à cet écran, vous pouvez contrôler votre maison connectée avec des appareils compatibles via Alexa. Pour finir, vous pouvez profiter de vos séries et films en HD via Prime Video, Netflix ou encore Molotov, mais aussi de votre musique avec Deezer, Spotify ou encore Amazon Music.

Sur Amazon, l'écran connecté Echo Show 8 + l'ampoule Philips Hue White sont au prix de 79 € au lieu de 152 €.



Continuons ce top 5 avec la souris Logitech G402 Hyperion Fury qui est à petit prix sur Amazon.

Elle affiche un poids de 144 grammes et un profil de droitier avec une bonne ergonomie. Les matériaux utilisés sont légers et avec un revêtement en caoutchouc qui garantissent des sessions de jeu prolongées.

La Logitech G402 est pourvue d'un capteur optique qui met à disposition 4 modes de sensibilité différents de 250 ppp à 4000 ppp que l'on peut modifier en un clic, adaptant en temps réel sa façon de jouer. De plus, la Logitech G402 est pourvue de 8 boutons programmables grâce au logiciel de Logitech.

Sur Amazon, la souris Logitech G402 Hyperion Fury est au prix de 40 € au lieu de 79 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec la tablette tactile Samsung Galaxy Tab S6 Lite qui profite de 43 % de réduction sur Boulanger.

La tablette tactile dispose d’un écran 10,4 pouces (26,3 cm) avec une résolution 2000 x 1200 pixels. Elle est propulsée par le processeur Samsung Exynos 8 coeurs de 2,3 GHz avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. De plus, vous profitez du système d'exploitation Samsung One UI 4.1 basé sur Android 12.

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite profite de deux capteurs photo à l’avant et à l’arrière avec respectivement 5 et 8 mégapixels. Elle est compatible WiFi 5 et Bluetooth. De plus, la tablette est fournie avec le stylet SPen. Pour finir, la capacité de la batterie est de 7040 mAh, et elle assure jusqu'à 13 h d’autonomie en usage normal.

La tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite est au prix de 229 € au lieu de 399 € avec L'ODR de 100 € et la livraison gratuite.



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme les ventes flash d'Amazon, profitez des bonnes affaires sur la marque HP, Kindle, Echo, Amazon Bundle... ou encore le casque gamer Corsair HS70 à -59%, mais aussi notre sélection avec des PC portables, smartphones, TV...