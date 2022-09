Les ventes flash d'Amazon : profitez des bonnes affaires sur la marque HP, Kindle, Echo, Amazon Bundle...

Amazon propose régulièrement des ventes flash avec des mises à jour quotidiennes. Actuellement, l'entreprise vous fait profiter d’offres allant jusqu’à 50% de réduction. L’intégralité des bons plans se trouve sur la page dédiée des ventes flash.

Pour rappel, avec Amazon Prime, vous pouvez profiter de la livraison gratuite et rapide. Mais pas uniquement vous bénéficiez aussi de Prime Reading, d’Amazon Music Prime ou encore de Prime Video avec un bon catalogue de films et séries. Amazon Prime est au prix de 6,99 € par mois ou 69,90 € par an.



Voici les ristournes qui concernent les catégories d’Amazon :

Et voici notre sélection des meilleurs bons plans des ventes flash d’Amazon :

PC portable

Souris

Écran PC

Kindle

Domotique

Divers



Sur notre site, nous proposons d'autres bons plans comme le casque gamer Corsair HS70 à -59%, mais aussi notre sélection avec des PC portables, smartphones, TV ou encore soyez à l'heure avec la Samsung Galaxy Watch 4 à prix réduit ainsi que notre sélection de smartwatch.