Dell XPS 13 : le PC portable passe à l'écran InfinityEdge et à Intel Ice Lake

Pour le salon CES 2020 de Las Vegas, Dell présente un nouveau PC portable Dell XPS 13 haut de gamme avec affichage InfinityEdge quasiment sans bordures et processeur Intel Ice Lake gravé en 10 nm.

Le groupe Dell renouvelle son PC portable haut de gamme Dell XPS 13 dans une nouvelle version qui sera présentée sur le salon CES 2020 de Las Vegas. Pour cette édition, la firme mise sur son affichage InfinityEdge réduisant encore les bordures de l'écran 13,4 pouces qui, selon les configurations, sera tactile ou non et avec une résolution allant du FHD+ au 4K+ (3840 x 2400 pixels) et en ratio 16:10.

L'InfinityEdge permet ainsi de proposer une dalle couvrant 91,5% de la surface, ne laissant que de très fines bandes noires. Le châssis profite d'une finition soignée avec aluminium et fibre de carbone à l'honneur, et connectiques Thunderbolt 3 et USB-C.

Le Dell XPS 13 (2020) évolue aussi au niveau du choix des processeurs. Il s'offre ici la famille Intel core 10ème génération version Ice Lake gravée en 10 nm, de l'Intel Core i3 à l'Intel Core i7, avec iGPU Intel Gen11 (Intel UHD Graphics ou Intel Iris Plus Graphics selon les modèles).

Les configurations de RAM vont de 4 à 32 Go pour 256 à 2 To de stockage en SSD. Le Dell XPS 13 (2020) profite donc logiquement d'une connectivité sans fil WiFi 6 et du Bluetooth 5, tandis que sa batterie de 52 WHr assurera jusqu'à 19 heures d'autonomie.

Normalement proposé sous Windows 10 à partir de 1499 € dès le 7 janvier, le Dell XPS 13 aura aussi droit à une Developer Edition sous Ubuntu 18.04 qui sera proposée sur le marché français à partir du mois de février