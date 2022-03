Comment dépenser moins pour son matériel informatique et faire un geste pour la planète ?

Je vous propose donc d'aborder différents conseils pour économiser de l'argent.

Commençons par les cartouches d'imprimantes qui sont vendues par les constructeurs à prix d'or. Depuis des années il existe des cartouches dites génériques (que les constructeurs font tout pour vous empêcher de les utiliser à base d'avertissements plus ou moins réels), dont le principal avantage est bien sûr le prix et donc à la clé de très importantes économies. Vous pouvez payer vos cartouches vraiment moins cher, et la qualité sera bien présente. Par exemple sur mon Epson XP-810 les cartouches génériques que j'utilise sont 6 fois moins chères que leurs homologues constructeurs, et ce sans perte de qualité avec juste un message initial d'Epson au démarrage m'avertissant du "danger" ^^). Par contre, il est important d'être vigilant, ces cartouches génériques doivent portent la norme ISO et ne doivent pas dégrader votre imprimante donc choisissez bien votre revendeur. Vous pourrez en trouver chez de grands e-commerçants comme Amazon ou bien chez des revendeurs spécialisés comme FranceToner qui commercialise des cartouches d'encre pas cher.

Autre avantage, les cartouches vides sont souvent recyclées, ce qui donne un aspect plus écologique à notre première intention.

Toujours en restant dans les imprimantes, une bonne économie est de prendre des appareils multifonctions comme les imprimantes couplées avec un scanner / photocopieur. Premièrement, cela vous évite d'acheter plusieurs périphériques, de deux, cela prend moins de place chez vous et de trois, cela consomme moins d'énergie.

Pensez aussi à utiliser des feuilles recyclées, elles sont certes moins blanches, mais aussi moins chères et vous continuez à faire un geste pour la planète. Et pour vos impressions de tous les jours, la qualité "brouillon" suffit largement et consomme moins d'encre !

Pour baisser la facture de votre matériel informatique, vous pouvez également faire un tour du côté des produits reconditionnés ou vers l'achat d'occasion, qui permettent d'acheter moins cher votre produit. Petit avantage au reconditionné qui profite généralement d'une garantie du produit de 6 à 12 mois alors qu'un achat entre particuliers est plus hasardeux. Nous avons traité ce sujet il y a peu de temps sur l'achat de produits reconditionnés. Par exemple un iPhone 12 64 Go est revendu en reconditionné à 586 € au lieu de 809 €. Comme les cartouches, acheter du matériel d'occasion a un impact environnemental très fort en divisant presque par 11 l'impact carbone pour un smartphone. On fait donc du bien à notre porte-monnaie, mais aussi à la planète.

Dernier point à considérer pour faire des économies, notre consommation électrique. Nous aimons bien avoir un PC ultra équipé, voire surdimensionné pour faire souvent de la simple bureautique. Il peut s'avérer utile d'utiliser un petit PC portable pour ce genre de tâche qui ne consommera que peu de watts comparé à une machine de guerre. De plus, votre PC n'a pas besoin d'être allumé tout le temps, au minimum mettez le en veille (cela se programme automatiquement dans Windows) mais le mieux reste de l'éteindre complètement, au minimum la nuit ce qui vous fera faire de petites économies. C'est d'ailleurs un conseil valable pour l'ensemble de vos équipements électriques. Pour information, la consommation d'énergie d'une simple box internet (livebox, freebox..) peut ainsi dépasser les 200 kWh/an soit autant qu'un réfrigérateur ! Si possible, coupez votre box la nuit ou lorsque que vous n'êtes pas à votre domicile (il existe des prises électriques qui peuvent gérer ceci automatiquement, ou des programmateurs). Ce point est d'autant plus important en ce moment de crise énergétique ou le gouvernement nous conseille de tout faire pour baisser notre consommation en électricité.

Vous pourrez également réaliser des économies sur vos logiciels en utilisant des programmes libres comme Gimp pour Photoshop ou Inkscape à la place de logiciels payants comme Illustrator. Ils peuvent être moins puissants (et encore pas forcément), mais souvent parfaits pour l'usage que l'on cherche à faire.

Un petit geste pour vous, un grand pas pour votre portefeuille et pour la planète.