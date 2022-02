Produits reconditionnés : c'est moins cher et ça fait du bien à la planète

Choisir un produit électronique reconditionné plutôt qu'un produit neuf est en train d'entrer dans les moeurs et constitue une réponse aux logiques ultraconsuméristes qui conduisent à jeter des appareils encore en parfait état de fonctionnement, mais aussi aux problématiques de consommation des ressources et de gestion des déchets électroniques.

Et cela ne concerne pas seulement les gadgets de dernière génération type iPhone. Dans le domaine des consoles de jeu, on peut ainsi très bien trouver des PlayStation 4 reconditionnées par exemple chez la licorne française Back Market pour un tarif plus bas que le neuf et avec 12 mois de garantie.

De quoi continuer de profiter de l'écosystème existant avec les consoles déjà produites et sans envoyer à la casse un équipement qui fonctionne toujours. En revendant sur les plates-formes le matériel que l'on ne souhaite plus utiliser et qui pourra profiter à d'autres, l'économie circulaire fonctionne de façon vertueuse et peut contribuer à réduire l'emballement de la production de déchets électroniques.

Encore marginale il y a peu, la tendance est en train de prendre de l'ampleur à la faveur de la prise de conscience de la nécessité de changer certaines de nos habitudes.

Elle offre également un intérêt pour ses possibilités de réinsertion sociale pour une partie des travailleurs de la filière du reconditionnement et du recyclage. De son côté, le gouvernement, via le ministère de la Transition écologique, a déployé certaines mesures pour épauler une consommation de produits électroniques plus responsable, comme l'établissement de l'indice de réparabilité qui, malgré ses imperfections, donne une première idée de l'impact environnemental des produits.