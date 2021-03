Diablo 2 Resurrected : les sauvegardes du jeu original seront compatibles

Avis aux fans de la franchise Diablo : Blizzard continue de distiller des informations concernant son remake de Diablo 2 et la dernière annonce est particulièrement séduisante.

Ainsi, Blizzard a confirmé que Diablo II Resurrected proposera aux joueurs de charger les sauvegardes réalisées sur l'original Diablo II. Si vous aviez conservé vos sauvegardes, que vous jouez encore au titre, ou que vous parvenez à remettre la main dessus, il vous sera possible de reprendre votre progression et récupérer tout votre équipement au sein du remake, avec des graphismes révisés à la hausse.

Diablo II continue de profiter d'une communauté active, le titre est souvent cité comme le meilleur de la saga. Car même si Diablo III est visuellement plus aguicheur, blizzard a longtemps tâtonné pour rendre son titre plus accessible au plus grand nombre et s'est mis à dos les hardcore gamers.