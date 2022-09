Diablo 4 : Comment participer et que proposera la Béta fermée ?

Cela fait plusieurs années que Blizzard nous tient en haleine en diffusant du contenu de Diablo IV au compte-gouttes.

Mais alors qu'Overwatch 2 a déjà une date de sortie en accès anticipé, Diablo IV n'avait toujours pas de date pour le lancement de sa bêta. Finalement, le lancement aura lieu prochainement, mais il s'agira d'une bêta fermée.

La bonne nouvelle est que la bêta en question se focalisera d'emblée sur le contenu de haut niveau : Vagues infernales, Donjons du Cauchemar, Murmures des morts, Champs de la Haine et Plateaux de Parangon.

L'idée de cette bêta est de ne pas dévoiler l'histoire du jeu, mais de se focaliser sur le Endgame (qui devrait intéresser la majorité des joueurs qui resteront sur le jeu au fil des saisons).

L'ensemble de la Béta sera couvert par un embargo qui empêchera les joueurs de parler du jeu ou de partager quelconque capture d'écran ou vidéo.

Blizzard a indiqué qu'il était capital de proposer une expérience de haut niveau passionnante et en constante évolution pour Diablo IV. L'éditeur pourrait ainsi apprendre de ses erreurs et proposer plus de contenu pour les joueurs que sur Diablo III.

Les inscriptions sont à réaliser sur le site du jeu. Diablo IV est attendu sur PC, PS4 et PS4, Xbox One et Xbox Series en 2023.

Voici l'article officiel de Blizzard :

Lors du Xbox Games Showcase 2022, nous avons prédit le retour de Lilith, la Mère bénie. Alors que la sortie de Diablo IV en 2023 approche à grands pas, nous arrivons à une étape importante : permettre aux membres de la communauté de participer aux tests des premières versions du jeu et de faire part de leurs commentaires. Notre bêta restreinte de haut niveau sera la toute première opportunité pour les joueurs et joueuses sélectionnés de découvrir une partie du contenu de Diablo IV. Les joueurs et joueuses seront invités à tester le solide contenu de haut niveau de Diablo IV en utilisant des données de jeu spécifiques. Cet article vous expliquera quels types de joueurs et joueuses seront invités et la manière dont ces invitations seront envoyées.

Cette bêta restreinte sera confidentielle, ce qui signifie que les joueurs et joueuses invité(e)s ne pourront pas parler publiquement de leur expérience de jeu ni la partager. Par ailleurs, la bêta restreinte de haut niveau sera jouable sur PC et consoles Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4. Le cross-play et la progression partagée seront également disponibles pour toutes les plateformes.

Pour un aperçu de ce qui vous attend dans la bêta restreinte de haut niveau de Diablo IV, regardez la vidéo ci-dessous présentée par Joe Shely, directeur du jeu, et Rod Fergusson, directeur général de la franchise.

Pour la bêta restreinte de Diablo IV, nous avons décidé de nous concentrer sur le contenu de haut niveau pour plusieurs raisons. Nous préférons ne pas dévoiler l’histoire complète du retour de Lilith sur Sanctuaire avant la sortie du jeu. Pendant la bêta restreinte de haut niveau, les joueurs et joueuses découvriront donc une version de Sanctuaire postérieure à la fin de la campagne. De plus, ce que beaucoup de joueurs et joueuses préfèrent dans Diablo, c’est son expérience de haut niveau. Nous voulons nous assurer qu’elle sera satisfaisante et ne manquera pas de défis variés à relever quand vous terrasserez des démons partie après partie. C’est pourquoi nous recueillons le plus tôt possible les commentaires de la communauté afin de pouvoir les intégrer à Diablo IV avant son lancement. Les joueurs et joueuses sélectionné(e)s pour participer à la bêta restreinte de haut niveau auront la possibilité de faire part de leurs commentaires entre deux chasses aux démons grâce à un outil en jeu.

Voici le contenu de haut niveau qui sera disponible dans la bêta restreinte : Vagues infernales, donjons du Cauchemar, murmures des morts, champs de la Haine et plateaux de parangon. Souvenez-vous bien des compétences et connaissances obtenues en testant ces fonctionnalités, car vous aurez besoin de tous les outils à votre disposition pour vaincre le boss de la bêta restreinte de haut niveau !



CONTENU DE LA BÊTA RESTREINTE DE HAUT NIVEAU



Vagues infernales

En parcourant Sanctuaire à pied ou avec votre fidèle destrier, regardez bien autour de vous, car vous pourriez vous retrouver dans une vague infernale. Il s’agit d’un nouvel évènement de région qui n’est accessible qu’aux héros et héroïnes ayant atteint niveau de monde 3 : Cauchemar. Lors d’une vague infernale, les serviteurs de Lilith sont renforcés et donc plus difficiles à occire, mais ils offrent un butin digne du danger encouru. Ses laquais les plus puissants sont également plus nombreux, et la terre même de Sanctuaire est pervertie par le déferlement d’activité démoniaque.

Lorsque vous abattez les monstruosités qui constituent la vague infernale, celles-ci ont une chance de vous octroyer des braises, une nouvelle monnaie qui peut être dépensée pour ouvrir les coffres de vague infernale dispersés dans la région concernée. Ces coffres contiennent de généreux bonus dédiés à un emplacement d’objet unique, comme le torse, les jambes ou les armes à deux mains. Mais prenez garde en accumulant vos braises : si vous tombez au combat, elles seront perdues et vous devrez les récupérer.

Donjons du Cauchemar

Nous avons créé un niveau de difficulté pour les donjons tout droit sorti de vos cauchemars. Si si, vraiment ! Les donjons de difficulté Cauchemar de Diablo IV sont accessibles une fois que vous aurez trouvé votre premier emblème du Cauchemar. Chaque emblème correspond à un donjon spécifique quelque part dans Sanctuaire. Ces emblèmes ajoutent des modificateurs spéciaux à leurs donjons respectifs, augmentant la férocité des serviteurs des Enfers qui vous y attendent ainsi que le niveau de rareté du butin. En terminant des donjons du Cauchemar, vous récupérerez des emblèmes encore plus puissants, ce qui vous donnera accès à des modifications et des défis encore plus dangereux à surmonter. À mesure que vous progresserez dans les niveaux de monde plus élevés et difficiles, de nouveaux donjons du Cauchemar deviendront disponibles.

Murmures des morts

L’arbre des Murmures a besoin de vous pour clore quelques affaires en suspens. Sur votre carte, vous pourrez voir plusieurs murmures dispersés dans Sanctuaire. En accomplissant les tâches qui leur correspondent, vous obtiendrez de l’expérience, de l’or et des faveurs sinistres. Le nombre de faveurs sinistres reçues en accomplissant un murmure est variable, mais une fois que vous avez obtenu 10 faveurs sinistres auprès des défunts, vous pouvez les échanger auprès de l’arbre des Murmures contre une ribambelle de butin et d’expérience pour récompenser votre héroïsme.

Les types de murmures visibles sur la carte changent fréquemment et de nouveaux apparaîtront tout au long de la journée. Chaque murmure offre un ensemble différent de récompenses et d’expérience lorsque vous accomplissez sa tâche.

En temps normal, le système de murmures des morts n’est accessible qu’aux joueurs et joueuses ayant terminé un chapitre spécifique de la quête principale. Dans la bêta restreinte, les joueurs et joueuses pourront interagir avec ce système dès le départ.

Champs de la Haine

De par son mépris des mortels, Méphisto a maudit certaines zones de Sanctuaire et les a transformées en terribles champs de la Haine. Ces zones JcJ dédiées sont l’endroit idéal pour les joueurs et joueuses désireux d’obtenir la renommée par le sang et le zèle. Sur les champs de la Haine, les joueurs et joueuses peuvent pourfendre des démons pour récolter des graines de Haine. Pour utiliser ces graines, vous devrez les apporter à l’autel d’extraction où elles pourront être réduites en poussière rouge. Convertissez rapidement vos graines de Haine en poussière rouge : elles seront convoitées par vos adversaires rôdant dans la zone et s’ils sont assez habiles pour vous vaincre au combat, vos graines de Haines seront perdues.

Prendre la peine de transformer vos graines de Haine en poussière rouge en vaut la peine. La poussière rouge ne sera pas perdue si vous êtes vaincu(e). Elle peut aussi être dépensée auprès des vendeurs d’objets ornementaux et de montures JcJ contre des récompenses ornementales. Serez-vous capable de vous forger une réputation dans ces terres corrompues ?

Plateaux de parangon

En atteignant le niveau 50, vous débloquerez les plateaux de parangon, un système de développement de personnage de haut niveau conçu pour augmenter les pouvoirs de votre héros ou héroïne. En gagnant de l’expérience, vous obtiendrez des points de parangon. Ces points peuvent être dépensés pour débloquer de nouveaux titres, de nouvelles châsses et même des plateaux de parangon supplémentaires pour personnaliser davantage votre héros ou héroïne et atteindre de nouveaux sommets de puissance !

QUI SERA INVITÉ(E) ?

Il est essentiel pour nous de vous fournir une expérience de haut niveau passionnante et constamment en évolution sur Diablo IV. Et pour cela, notre équipe a besoin de s’entourer. Nous avons besoin d’expert(e)s, et même de joueurs et joueuses comme vous.

Plus précisément, nous allons consulter des données de jeu pour inviter un nombre limité de joueurs et joueuses de Diablo qui ont récemment passé beaucoup de temps sur le contenu de haut niveau de Diablo II: Resurrected, Diablo III et Diablo Immortal. Si vous pensez remplir les conditions requises, vous pouvez maximiser vos chances d’obtenir une invitation à la bêta restreinte de haut niveau en suivant les étapes ci-dessous** :

Rendez-vous sur le site de Battle.net ou lancez l’application Battle.net.

Cliquez sur votre pseudo qui s’affiche en haut à droite de l’écran puis sur « Paramètres du compte » ou « Voir le compte » selon votre plateforme.

Cliquez sur la section « Confidentialité et communication » du menu puis faites défiler la page jusqu’à « Préférences de communication ».

Cliquez sur « Mettre à jour » et vérifiez que l’option « Informations et offres spéciales de la part de Battle.net » est activée*.

Les étapes ci-dessus doivent être effectuées avant le 11 octobre.

*Remarque : vous pouvez choisir à tout moment de ne plus recevoir de communications commerciales. Suivez les instructions ci-dessus pour décocher la case « Informations et offres spéciales de la part de Battle.net ». Vous pouvez également cliquer sur l’option « Me désabonner » au bas de nos e-mails.

Une fois que vous aurez suivi les étapes ci-dessus, vous pourrez recevoir une invitation par e-mail si vous êtes sélectionné(e). Si vous êtes sélectionné(e) pour participer à la bêta restreinte de haut niveau de Diablo IV, vous recevrez une invitation par e-mail de noreply@e.blizzard.com contenant des instructions supplémentaires.

Si vous ne recevez pas d’invitation par e-mail à la bêta restreinte de Diablo IV d’ici le 18 novembre, cela signifie vous n’avez pas été sélectionné(e). Mais ne vous inquiétez pas : les phases de test public commenceront en début d’année prochaine. Pour suivre les dernières informations sur Diablo IV, rendez-vous sur notre page d’actualités et suivez @Diablo_FR sur Twitter.

À bientôt dans Sanctuaire,

-L’équipe de Diablo IV