Diablo 4 rejoint GTA 6 avec une autre fuite

Le jeu GTA 6 (GTA VI ; Grand Theft Auto VI) de Rockstar Games n'est manifestement pas le seul à être la victime d'une grosse fuite. À un autre degré, c'est également le cas du jeu Diablo 4 (Diablo IV) de Blizzard Entertainment dont la sortie est pour le moment prévue en 2023.

Seulement quelques heures après GTA 6, ce sont deux vidéos de gameplay de Diablo 4 qui ont fait leur apparition en ligne. Une première vidéo d'une durée de près de 5 minutes et une deuxième vidéo d'un peu plus de 38 minutes.

Depuis une Private Test Build

La fuite pour Diablo 4 est de moindre ampleur que pour GTA 6, d'autant plus qu'il y a moins de mystère autour de ce jeu d'action-RPG qui constitue le quatrième épisode principal de la série éponyme. Les deux vidéos de gameplay de Diablo 4 ont été publiées hier par un utilisateur anonyme sur un site de partage de fichiers.

Il est possible d'avoir un bon aperçu du jeu avec des combats et des quêtes, même s'il ne s'agit pas d'un produit final et a priori de la version alpha. Un watermark (tatouage numérique) trahit une build de test non publique (Private Test Build) avec un numéro d'identification sur les deux vidéos. Un testeur en interne de Diablo 4 peut nourrir quelques inquiétudes…

Contrairement au cas de GTA qui relève du piratage avec une intrusion informatique, la fuite pour Diablo 4 semble provenir d'une capture d'un flux Discord privé. C'est ce que laisse supposer certains sons entendus dans l'enregistrement, et notamment des notifications Discord en arrière-plan.

Rockstar Games reconnaît un piratage

Concernant la fuite de Grand Theft Auto VI, son authenticité a été confirmée par Rockstar Games qui a fait part de sa réaction dans un message publié sur son compte Twitter.

" Nous avons récemment été victimes d'une intrusion informatique au cours de laquelle un tiers non autorisé a accédé illégalement à nos systèmes et y a téléchargé des informations confidentielles, notamment des enregistrements vidéo du développement du prochain Grand Theft Auto. Pour l'instant, nous ne prévoyons pas d'interruption de nos services de jeu en direct, ni d'effet à long terme sur le développement de nos projets en cours. "

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

Rockstar Games se dit extrêmement déçu d'un tel partage sur des détails de son prochain jeu. " Notre travail sur le prochain Grand Theft Auto se poursuivra comme prévu et nous restons plus que jamais déterminés à vous offrir une expérience qui dépasse vraiment vos attentes. " En l'occurrence, il faudra attendre une présentation en bonne et due forme.

C'est un fichier de 3 Go contenant 90 vidéos de gameplay de GTA 6 qui a été publié par le pirate informatique. Il laisse entendre qu'il y aura davantage avec du code source de GTA 5 et GTA 6.