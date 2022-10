La collision avec l'astéroïde Dimorphos réserve une autre surprise

À plus de 11 millions de kilomètres de la Terre, la sonde DART (Double Asteroid Redirection Test) de la Nasa a percuté l'astéroïde Dimorphos le 26 septembre dernier. Pour ce premier essai de défense planétaire sur le terrain, les résultats obtenus avec l'impact cinétique ont dépassé les attentes.

L'astéroïde Dimorphos fait désormais le tour de l'astéroïde Didymos en 11h23, au lieu de 11h55 auparavant. Alors que les scientifiques avaient prévu une réduction de la période orbitale de jusqu'à 10 minutes, elle a donc été réduite de 32 minutes.

Depuis l'impact par la sonde kamikaze, les télescopes ont capturé des images de l'astéroïde, notamment pour mieux comprendre l'évolution du nuage de débris dans le temps.

Une queue jumelle

Des images prises par le télescope SOAR (Southern Astrophysical Research Telescope) ont montré la formation d'une queue de débris de 10 000 km de long depuis le point d'impact. Cette traînée se comporte à la manière d'une queue de comète et subit une accélération provoquée par le rayonnement solaire.

À présent, des images du télescope spatial Hubble indiquent d'une deuxième queue s'est formée entre le 2 octobre et le 8 octobre. C'est la queue située le plus au nord qui a été nouvellement créée.

Source : NASA / ESA

" La double queue est un développement inattendu, bien qu'un comportement similaire soit couramment observé dans les comètes et les astéroïdes actifs ", écrivent les agences spatiales américaine et européenne.

Un mystère à élucider

Au cours des prochains mois, les scientifiques vont examiner de plus près les données de Hubble pour déterminer comment la deuxième queue s'est développée.

" La relation entre la queue semblable à une comète et les autres caractéristiques des éjectas observées à différents moments sur les images de Hubble et d'autres télescopes n'est pas encore claire, et c'est quelque chose que l'équipe d'enquête cherche actuellement à comprendre. "

Il paraît en tout cas clair que Dimorphos a perdu une quantité de matière conséquente pour arriver à un tel résultat.