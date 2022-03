Dione : Devialet lance une barre de son intégrant 17 haut-parleurs

Devialet n'a plus à prouver son expertise dans le domaine de la sonorisation, mais cherche de nouveaux terrains pour toucher un public plus large.

On avait déjà vu la marque nouer différents partenariats pour se rendre plus accessible : avec l'opérateur Free pour proposer une enceinte dédiée à la Freebox Delta, ou même plus largement avec Huawei au fil de différentes enceintes connectées dont la dernière, la Sound Joy, se veut nomade et particulièrement puissante.

Avec Dione, Devialet se lance sur le marché très compétitif de la barre de son pour téléviseur, mais pas que... Car tout l'intérêt de disposer d'une barre de son de haute qualité réside également dans sa capacité à remplacer d'autres systèmes de son...

C'est là tout l'objectif de Dione : proposer un son spatial de qualité lors de la projection de films ou séries, mais également faire office d'enceinte multimédia.

La Dione prend ainsi en charge la dernière norme Dolby Armos 5.12 en date. Elle embarque la technologie SPACE qui permet de partir d'un signal stéréo 2.0 en vue de le convertir en signal audio 5.1.2.

Sous ses airs de simple barre de son, la Dione cache en réalité pas moins de 17 drivers dont, excusez du peu, 8 subwoofers pour des basses capables d'atteindre 24 Hz. Devialet promet ainsi que sa barre de son n'a pas besoin de caisson de basse et qu'elle proposera des basses plus profondes et de meilleure qualité que la plupart des kits 1+1 du marché.

Comme pour la majorité des produits signés Devialet, la Dione disposera de son propre système de calibration spatiale : la barre enverra des sons via ses différents haut-parleurs et les récupérera via des micros pour se représenter la pièce en 3D et adapter ainsi automatiquement la gestion de ses différents drivers pour une meilleure spatialisation du son.

Pour se rendre plus polyvalente, Dione est également compatible avec différents protocoles de connexion sans fil comme le Bluetooth, Airplay 2 ou Spotify Connect.

Le prix de la barre de son Dione par Devialet est annoncé à 2190€.