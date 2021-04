Discord : pas de rachat par Microsoft

Selon Reuters qui cite des sources proches du dossier, la plateforme de messagerie Discord a mis un terme aux négociations avec Microsoft. Comme souvent dans ce genre d'affaire, les principaux intéressés n'ont pas fait de commentaire.

La rumeur d'un possible rachat de Discord par Microsoft avait pris de l'ampleur le mois dernier. Le Wall Street Journal avait évoqué des négociations exclusives et avancées entre les deux protagonistes, avec une somme d'un montant de 10 milliards de dollars ou plus.

Avec initialement un public de joueurs, Discord regroupe 140 millions d'utilisateurs par mois. C'est une solution gratuite avec une organisation sous la forme de salons thématiques. Pour des fonctionnalités avancées, des abonnements payants Nitro sont proposés.

Des synergies entre Discord et Microsoft paraissaient envisageables, notamment autour du Xbox Game Pass. Le Wall Street Journal confirme également que Discord a mis fin aux négociations avec Microsoft, mais écrit qu'elles pourraient être relancées à l'avenir.

Fin 2020, Discord a effectué une levée de fonds de 100 millions de dollars pour une valorisation à 7 milliards de dollars. D'après Reuters, Discord prévoit désormais de se concentrer sur le développement de son activité en tant qu'entreprise autonome. Une introduction en Bourse n'est pas écartée.