Microsoft voudrait se payer Discord pour plus de 10 milliards de dollars

Selon une information de Bloomberg, Microsoft est candidat à un rachat de Discord pour plus de 10 milliards de dollars. La solution de VoIP et de messagerie instantanée mènerait toutefois des discussions avec plusieurs autres acteurs et un accord ne serait pas imminent. Par le passé, il a également été évoqué des discussions avec Epic Games et Amazon.

À ce stade, les acteurs impliqués ne font évidemment pas de commentaires. Un rachat de Discord ne serait du reste pas forcément la voie privilégiée, avec également la possibilité d'une ouverture du capital à des investisseurs.

Du côté de Microsoft, c'est Phil Spencer qui discuterait avec Discord pour un éventuel accord. L'homme n'est autre que le responsable de la division Xbox chez Microsoft qui a récemment racheté la maison-mère de Bethesda pour 7,5 milliards de dollars.

Pour le service Game Pass ?

D'abord créé pour les joueurs, Discord a néanmoins séduit d'autres groupes d'utilisateurs au-delà du gaming avec 140 millions d'utilisateurs par mois, et a notamment gagné en popularité à la faveur des différentes périodes de confinement en période de pandémie de coronavirus.



Avec une organisation sous la forme de salons thématiques, Discord est une solution gratuite pour la plupart des utilisateurs, mais des abonnements payants Nitro sont proposés pour profiter de fonctionnalités avancées (emojis animés et personnalisés, uploads plus importants, vidéo HD et partage d'écran...). De quoi envisager une synergie avec le Xbox Game Pass ?

Microsoft avait surpris en se portant candidat pour un rachat de TikTok aux États-Unis, et aurait par ailleurs approché le réseau social et service de partage de centres d'intérêt Pinterest pour un rachat à hauteur de 51 milliards de dollars.