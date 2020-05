La nouvelle attraction Star Wars Rise of the Resistance de Disney disponible en ligne

Pour continuer de faire vivre son parc, Disney a décidé de mettre en ligne la vidéo officielle de la toute nouvelle attraction Star Wars : Rise of the Resistance !

Lancée aux États-Unis en juillet 2019, la nouvelle attraction Star Wars: Rise of the Resistance de Disneyland n'a pu voir le jour qu'en janvier 2020 au parc Parisien. Cette attraction vous emmène au coeur d'une bataille intergalactique entre la Résistance et le Premier ordre, de quoi passionner les fans de la saga qui ont placé cette expérience comme l'une des plus populaires du parc en seulement quelques semaines.

Malheureusement, la fermeture officielle de Disneyland Paris et le confinement ont stoppé net tout l'engouement autour de cette attraction avec de nombreux fans déçus de ne pas pouvoir vivre l'expérience Star Wars. C'est pour cela que Disney a pris la décision de sortir une vidéo officielle résumant l'attraction Star Wars: Rise of the Resistance en 3 minutes. Pour rappel l'attraction dure environ 15 minutes.

Attention, si vous souhaitez conserver la surprise lors de la réouverture des parcs, nous vous déconseillons de regarder cette vidéo.

A noter que la chaîne Disney continue de rester auprès de nous grâce à son service de streaming Disney+ qui regroupait déjà 54,5 millions d'abonnés en début de mois. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à l'offre de streaming Disney + sur le site officiel ou mieux encore démarrer gratuitement votre offre d'essai de 7 jours.