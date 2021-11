Disney Day : un mois d'abonnement à moins de 2 €

Pour fêter son deuxième anniversaire, Disney propose notamment une réduction de son abonnement pour tout nouvel abonné ou ancien client qui souhaite se réabonner. Donc si vous n'êtes pas actuellement abonné, profitez de l'offre Disney+ à 1,99 € au lieu de 8,99 €. L'offre est valable jusqu'au 14 novembre.

Vous pouvez donc profiter à prix ultra réduit d’un mois de vos films Disney préférés ou encore de Marvel, de documentaires, des films STAR, etc. De plus, le programme du mois de novembre est déjà bien complet, n’hésitez pas à consulter notre précédent article.

Outre cette réduction tarifaire, le 12 novembre, la plateforme Disney+ aura donc deux ans et prévoit une belle journée sur son site avec un programme chargé :

On pourra aussi profiter du remake de Maman, j’ai raté l’avion, un film qui a eu énormément de succès à l’époque :

Max Mercer est un petit garçon facétieux et plein de ressources qui a été laissé à la maison pendant que sa famille est en vacances au Japon pour les fêtes. Alors, lorsqu’un couple marié, qui tente de récupérer un précieux héritage, jette son dévolu sur la maison des Mercer, c’est Max qui va devoir protéger le domicile familial des intrus…et il fera tout ce qu’il peut pour les empêcher d’entrer ! Les péripéties épiques et hilarantes s’enchaînent et en dépit du chaos absolu généré par ses efforts, Max en vient à réaliser à quel point on est bien chez soi.