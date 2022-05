Disney+ : l'abonnement avec publicité se précise

Au 2 avril, le nombre d'abonnés au service de SVOD Disney+ atteint 137,7 millions dans le monde, avec une hausse de 33 % sur un an. Avec l'ambition de toucher un public encore plus large, un abonnement moins cher avec publicité va être lancé.

En laissant le choix aux consommateurs, ce positionnement semble devenir une nécessité avec la multiplicité des offres et services par abonnement. La question du prix devient de plus en plus sensible, et d'autant plus avec le contexte économique d'inflation.

Aux États-Unis et au Canada, le nombre d'abonnés à Disney+ est de 44,4 millions. C'est d'abord aux États-Unis que l'abonnement Disney+ avec publicité sera lancé en fin d'année, avant d'autres marchés en 2023. Quelques éléments sont désormais connus.

Quatre minutes de pub par heure

Le nombre de publicités sera limité à raison de 4 minutes par heure, ce qui est légèrement moins que pour d'autres concurrents de Disney+ outre-Atlantique, et dans une proportion bien moindre qu'à la télévision américaine traditionnelle de 18 à 23 minutes par heure.

Le choix a par ailleurs été fait de ne pas diffuser de la publicité avec un profil pour les enfants en âge préscolaire (via le contrôle parental). Plus globalement, les contenus destinés à ce type de jeune public seront dépourvus de publicité.

Pour le moment, Disney ne donne pas d'indication sur le prix de l'abonnement avec publicité… ni pour savoir si le prix de l'abonnement actuel sans pub est susceptible d'augmenter.