Disney+ met la pression sur Netflix avec son nombre d'abonnés

La dynamique actuelle en matière de recrutement d'abonnés n'est pas la même entre les deux géants de la SVOD Netflix et Disney+. De quoi mettre le leader sous pression.

Dans le cadre de la publication de ses résultats pour le deuxième trimestre de son exercice 2022 décalé clos le 2 avril, The Walt Disney Company indique que Disney+ totalise 137,7 millions d'abonnés avec une progression de 33 % sur un an.

Sur les trois premiers mois de l'année, le service de SVOD a gagné 7,9 millions d'abonnés supplémentaires. Une performance meilleure qu'attendu qui tranche avec la perte historique de 200 000 abonnés pour le leader mondial du secteur Netflix à 221,64 millions d'abonnés au 31 mars.

Qui plus est, Netflix a anticipé une perte de 2 millions d'abonnés sur le deuxième trimestre actuellement en cours. La concurrence de Disney+ - qui vise 230 millions à 260 millions d'abonnés payants d'ici 2024 - est ainsi d'autant plus forte pour Netflix.

L'arrivée de la publicité pour Disney+ et Netflix

Cette situation explique sans doute pourquoi Netflix aurait décidé d'accélérer concernant la mise en place d'une abonnement moins cher financé par la publicité, et par ailleurs pour mieux lutter contre le partage de comptes hors du foyer. Une initiative qui pourrait être lancée au cours des trois derniers mois de cette année.

De son côté, Disney+ va proposer un abonnement moins cher avec publicité d'ici la fin de l'année aux États-Unis, puis ailleurs en 2023.

" Lorsque nous étendons Disney+ à plusieurs niveaux de prix avec ce nouvel abonnement avec publicité, nous sommes en mesure de toucher un public encore plus large et nous créerons davantage de possibilités de choix pour les consommateurs ", a déclaré la directrice financière de The Walt Disney Company, sans entrer dans les détails.