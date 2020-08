Disney + : la première bande-annonce de The Right Stuff enfin disponible

La nouvelle série, The Right Stuff devrait apparaître en octobre sur Disney+. Une série basée sur le livre de Tom Wolfe dans lequel une équipe de pilotes d'essai se retrouve nommée astronautes pour le Mercury Project, le premier programme de vols spatiaux habités aux États-Unis.

Wolfe s'est intéressé au programme spatial américain lors du lancement d'Apollo 17, la dernière mission lunaire de la NASA. Il a passé les sept années suivantes à écrire The Right Stuff, avec l'intention de capturer la motivation et l'éthique de ces premiers astronautes. Wolfe a passé beaucoup de temps à consulter le général Chuck Yeager, qui a été exclu du programme des astronautes et a fini par être un personnage contrastant avec l'équipe du projet Mercury diplômée d'université présentée dans le livre. The Right Stuff a remporté des éloges de la critique, ainsi que le National Book Award for Nonfiction.

Les deux premiers épisodes de The Right Stuff seront présentés en première sur Disney + le 9 octobre 2020, il ne nous reste plus qu’à rester patients pour les découvrir !

Rappelons que vous pouvez vous abonner à l'offre de streaming Disney+ sur le site officiel pour 6,99 € par mois ou 69,99 € par an.