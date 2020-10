Disney+ : Black Widow pourrait bien sortir sur la plateforme de streaming

Un choix qui ne plaît pas à tout le monde, notamment aux investisseurs qui souhaitent que Disney utilise le plein potentiel de sa plateforme Disney+ pendant cette période de crise.

En effet, Black Widow serait une excellente opportunité pour venir concurrencer les plus grosses plateformes comme Netflix. Les films Marvel ont la côte, et Disney + pourrait utiliser cet avantage pour faire basculer de nombreuses personnes vers sa plateforme. Ces films peuvent potentiellement générer une valeur énorme si on les passe dans un modèle d'abonnement, comme cela a été le cas avec Mulan d'ailleurs (attendu le 4 décembre en France sur la plateforme sans supplément).

Et l’argent gagné permettrait de développer encore plus de films et d’attirer toujours plus de nouveaux clients comme le fait Netflix d'ailleurs avec de très nombreuses séries made in Netflix. Mais Disney+ n’en est pas encore à cette phase, il faudra attendre de voir le développement de la plateforme dans le futur pendant que Netflix consolide sa domination sur le marché.

