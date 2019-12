Disney+ : Canal+ va être le distributeur exclusif en France

Le service de SVOD Disney+ a été lancé aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas le 12 novembre dernier. En l'espace de 24 heures, The Walt Disney Company a revendiqué le cap des 10 millions d'abonnés. Disney+ englobe des marques puissantes comme Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.

Une semaine après ses débuts officiels, le service a été étendu en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Puerto Rico. Il faudra patienter jusqu'au 31 mars 2020 pour un lancement qui concernera la France, ainsi que l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Irlande.

L'information circulait déjà de discussions avec Canal+ en France pour la future distribution de Disney+. Hier, le groupe Canal+ a confirmé la signature d'un accord exclusif. " Nous proposerons dans nos offres, Disney+, le très médiatique service de SVOD qui sera lancé en France le 31 mars 2020. "

Bientôt avec @canalplus



Nous proposerons dans nos offres, Disney+, le très médiatique service de SVOD qui sera lancé en France le 31 mars 2020



? https://t.co/pQY9bewwfh https://t.co/JfW7Tu8RdO — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) 15 décembre 2019

Les abonnés Canal+ pourront avoir accès à Disney+ depuis les outils de groupe et avec une intégration dans ses offres. On imagine une intégration à la manière de Netflix comme récemment.

Un point important est que cette accord exclusif de distribution avec Canal+ ne signifie pas la mise au rebut du modèle de distribution direct en OTT (Over The Top ; hors offre du FAI sans commercialisation via les box des opérateurs) comme ailleurs dans le monde.

Dans un entretien aux Échos, Kevin Mayer, le patron de la division Direct-to-cosumer de Disney, déclare : " En France, nous allons proposer les deux modèles, mais c'est sans doute via notre partenariat avec Canal+ que nous toucherons le plus de monde. "



Patron de Canal+, Maxime Saada précise que Canal+ " sera le premier à proposer Disney+ dans ses offres " et ajoute que Canal+ sera " l'interlocuteur unique des opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free…) qui souhaitent distribuer ce nouveau service de SVOD en France. " Des opérateurs qui risquent de grincer des dents s'ils veulent intégrer Disney+ dans leurs propres offres et box...

À ce stade, le prix et les offres de Disney+ avec Canal+ n'ont pas été dévoilés. Outre-Atlantique, Disney+ est proposé à 6,99 $ par mois et 6,99 € par mois aux Pays-Bas. En France et en OTT, un prix de 6,99 € par mois pourrait aussi être appliqué, sachant qu'il serait susceptible d'augmenter d'un euro par an jusqu'à atteindre 10,99 € par mois.

Des indications sur le prix qui ne sont pas officielles et restent à confirmer. À voir s'il sera plus avantageux dans le cadre des offres de Canal+.

" Avec cet accord, nous consolidons à la fois notre métier d'éditeur et de distributeur, ce dernier nous permettant de rassembler sous un même abonnement toute la richesse des contenus de Canal+ ainsi que les meilleurs contenus et services issus de partenaires comme Disney ", déclare Maixme Saada.

Avec Disney+, le groupe américain avait annoncé un objectif de 60 à 90 millions d'abonnés dans le monde d'ici fin 2024.