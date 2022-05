Netflix : l'arrivée de la publicité est proche

Face notamment à la concurrence et une demande d'un abonnement moins cher, l'idée de la publicité pour Netflix fait rapidement son chemin. Et ce n'est pas la seule.

Lors de la publication de ses derniers résultats financiers qui ont déçu avec une perte historique de 200 000 abonnés sur le premier trimestre de l'année, le fondateur et patron de Netflix avait évoqué l'arrivée de la publicité dans le cadre d'un abonnement moins cher.

Auparavant, Reed Hastings était hostile à l'idée de voir la publicité s'immiscer dans le service de vidéo à la demande par abonnement au détriment de l'expérience de consultation, mais c'est pourtant ce que va faire Disney+ d'ici la fin de cette année aux États-Unis, puis à l'échelle mondiale en 2023.

Selon une information du New York Times qui cite des sources ayant eu connaissance d'une note interne envoyée aux employés, l'abonnement de Netflix à moindre coût pour l'utilisateur et financé par la publicité pourrait être introduit au cours des trois derniers mois de cette année.

Les choses semblent donc s'accélérer pour Netflix, alors qu'il était initialement prévu une échéance relativement floue de un à deux ans. La note interne indique qu'à l'exception d'Apple, toutes les grandes plateformes de streaming " ont ou ont annoncé un service financé par la publicité. "

Une question de davantage de choix pour les abonnés et afin de satisfaire une demande réelle d'abonnements moins chers. Netflix pourrait mettre en place une infrastructure publicitaire externe avec le concours d'une société dénommée The Trade Desk qui aide les annonceurs à placer des publicités sur des plateformes en ligne.

Avec aussi un tour de vis de Netflix pour le partage des comptes ?

" C'est rapide et ambitieux, et cela nécessitera quelques compromis ", soulignerait la note interne. Pas plus détails toutefois. Des détails qui manquent également concernant l'intention de Netflix de finalement s'attaquer au problème du partage des comptes hors du foyer.

La piste serait pour le moment de demander de payer un peu plus pour un tel partage, comme cela fait du reste l'objet d'un test dans une poignée de pays en Amérique du Sud. Selon Netflix, le partage des comptes concerne plus de 100 millions de foyers, dont 30 millions aux États-Unis et au Canada.

Toujours d'après la note adressée aux employés, l'abonnement financé par la publicité pour Netflix serait introduit " en tandem avec des projets plus larges de faire payer le partage. "