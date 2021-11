Disney+ dévoile encore plus de nouveautés pour ses abonnés

On vous a déjà parlé de la programmation du mois de novembre chez Disney+ avec par exemple la série tant attendue Hawkeye des studios Marvel qui sortira le 24 novembre.

En décembre, on profitera aussi de The Big Leap, avec Scott Foley et Piper Perabo (le 1er décembre) ou encore de The Rescue de National Geographic et Derek Delgaudio’s In & Of Itself, un documentaire fascinant sur la perception de soi (le 31 décembre). Le reste du programme sera dévoilé prochainement.

Mais pour 2022, Disney prévoit déjà pas mal de choses comme le documentaire The Reason I Jump d'après la biographie de Naoki Higashida, Antidisturbios, un thriller espagnol ou encore Anna, un drame apocalyptique. D'autres productions originales exclusives comme Pam & Tommy, Pistol ou encore le documentaire Welcome to Wrexham sont également prévues.

Disney+ s'est engagé à développer et à produire une soixantaine de séries d'ici 2024 tous pays confondus. Par exemple, en Espagne avec Balanciaga (titre provisoire) qui sera la première série originale espagnole produite par Disney+. Cette minisérie dramatique raconte comment le fils d’une couturière et d’un pêcheur a refusé de se laisser définir par son statut social. Grâce à son talent, son travail obstiné et son sens aigu des affaires, Balenciaga est devenu l’un des plus grands couturiers de tous les temps.

On profitera aussi de Nautilus, une série d'aventure en prises de vues réelles avec le capitaine Nemo qui vole un sous-marin appartenant à la Compagnie des Indes orientales. Ou encore Wedding Season, une comédie romantique en 8 épisodes en mélangeant du polar.

Pour profiter de tous ces bons programmes, Disney+ est au prix de 8,99 € par mois ou 89,90 € par an.