Disney+ : découvrez le programme de mai 2021

Disney+ prévoit de nombreuses sorties pour le mois de mai, avec notamment une nouvelle série issue de l’univers Star Wars : The Bad Batch. Une série qui tombe à pic à l’occasion de la journée annuelle dédiée à l’univers Star Wars, surnommée May the Fourth. Elle débutera bien évidemment mardi 4 mai avec un premier épisode d’une durée exceptionnelle de 70 minutes, avant d’être proposée au rythme d’un nouvel épisode chaque vendredi.

Mais ce n’est pas tout, voici les autres sorties attendues sur Disney+ :

Vendredi 7 mai - Monuments Men

Vendredi 7 mai - Station 19 (saisons 1 à 2)

Vendredi 7 mai - Boule et Bill 2

Vendredi 7 mai - Les chemins de la dignité

Vendredi 7 mai - Ma famille d’abord - saisons 1 à 5

Vendredi 7 mai - La voie des glaces

Vendredi 7 mai - Seconde Guerre mondiale : Les derniers secrets

Vendredi 7 mai - The 80’s : Les débuts d’une nouvelle ère

Vendredi 7 mai - The 80’s





Vendredi 14 mai - High School Musical : La comédie musicale : la série (saison 2)

Vendredi 14 mai - Les Bracelets rouges (saisons 1 à 3)

Vendredi 14 mai - Predators

Vendredi 14 mai - Monsieur papa

Vendredi 14 mai - Station 19 - saison 3

Vendredi 14 mai - Angel - saisons 1 à 5

Vendredi 14 mai - American Dad - saisons 11 et 12

Vendredi 14 mai - Trésors d’Europe - saison 2

Vendredi 14 mai - The 90’s





Vendredi 21 mai - Deadpool 2

Vendredi 21 mai - M.O.D.O.K (saison 1)

Vendredi 21 mai - Les Chariots de feu

Vendredi 21 mai - De l’eau pour les éléphants

Vendredi 21 mai - L’emprise

Vendredi 21 mai - Star - saisons 1 à 3

Vendredi 21 mai - L’affaire Jeffrey Macdonald

Vendredi 21 mai - Black-Ish - saisons 6 et 7

Vendredi 21 mai - Peur sur le lac - saison 1

Vendredi 21 mai - Les coulisses de Pixar - collection 4

Vendredi 21 mai - Routes mythiques - saison 10

Vendredi 21 mai - Gordon Ramsay : Territoires inexplorés





Vendredi 28 mai - Solo : A Star Wars Story

Vendredi 28 mai - Rebel

Vendredi 28 mai - Les voyages de Gulliver

Vendredi 28 mai - The Full Monty : Le grand jeu

Vendredi 28 mai - Disney launchpad (Disney+ Original)

Vendredi 28 mai - Deep state - saisons 1 à 2

Vendredi 28 mai - Pitch

Vendredi 28 mai - Les plus beaux treks - saisons 1 à 2





