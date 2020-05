Disney + : des rumeurs sur la préparation d’une série Kingdom Hearts

Les rumeurs vont vite parfois, et celle-ci devrait intéresser les fans de l’univers en question. Kingdom Hearts qui associe les personnages Disney avec ceux des jeux Final Fantasy devrait également voir naître sa propre série dédiée. L’info provient de sources plutôt fiables, puisqu’elles avaient annoncé le remake de Robin des Bois chez Disney avec exactitude.



Kingdom Hearts pourrait donc bel et bien finir sur vos écrans, à redécouvrir l’histoire des jeux vidéo ou une toute nouvelle aventure, impossible à dire pour le moment. Les aventures de Sora, Dingo et Donald n’en sont encore qu’à leur début et n’ont pas fini de s’arrêter au travers de tous les mondes de Disney. Bien que le concept ait paru impensable en 2002, cette association a été couronnée de succès en série à tel point que 18 ans plus tard, la sortie d’une série sur cette saga est sûrement en cours de développement.



Un concept que Disney cherche donc à étendre, sûrement pour essayer de toucher tous ceux qui n’ont encore jamais entendu parler de Kingdom Hearts et ainsi pourquoi pas, les inciter à se convertir et à rejoindre cet univers plus qu’intriguant sur console.

Malgré cette potentielle fuite d’information, Disney n’a encore pas fait de communiqué sur le sujet et n’a donc pas confirmé la véracité de cette rumeur qui fait aujourd’hui beaucoup parler d’elle sur le Net. Cependant, vu la stratégie très agressive prise par Disney pour développer Disney+ ces derniers temps, il ne serait pas étonnant de voir une telle série être annoncée prochainement. Avis à tous les fans, restez sur vos gardes, cette annonce pourrait arriver d’un moment à l’autre pour dévoiler cette série qui, on l’espère, nous replongera dans cet univers fascinant avec toute l’authenticité du jeu vidéo sur lequel cette dernière s’inspire.

Et pour rappel, vous pouvez vous abonner sur la plateforme de streaming Disney + sur le site officiel