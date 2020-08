Disney + aurait ajouté une section pour adultes

Disney + reste très compétitif sur le prix, avec tout le catalogue d’animé disponibles d’un simple clic, et les nouvelles sorties, la plateforme de streaming ne cesse de nous surprendre et de continuer d’évoluer. C’est en ce sens qu’il semblerait qu’une section réservée aux adultes soit en projet de développement pour la plateforme.

En effet, il y a une pénurie de contenu original capable de séduire un public plus âgé une fois qu'il a parcouru les principaux titres. Avec l’acquisition de la Fox, le groupe a acquis les droits de certaines franchises majeures qui ne correspondent pas à l’ambiance familiale. C’est pourtant des contenus que Disney+ pourrait bientôt ajouter à sa plateforme. Des contenus qui seraient verrouillés derrière un contrôle parental.

Beaucoup de gens s'attendaient à ce que les plus grands films de Fox soient envoyés à Hulu, mais Disney est une entité à vocation lucrative, et le groupe ne possèdent que 67% de Hulu contre 100% de Disney+, pas question de partager les profits donc. Nous pourrions bientôt voir des franchises comme Die Hard, Alien, Predator, Kingsman, Planet of the Apes et bien plus sur la plateforme de Disney. Une nouvelle quelque peu déstabilisante, mais qui devrait permettre de séduire plus d’utilisateurs.

Rappelons que vous pouvez vous abonner à l'offre de streaming Disney+ sur le site officiel pour 6,99 € par mois ou 69,99 € par an.