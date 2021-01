Disney+ : Wandavision s’offre une nouvelle bande-annonce !

Pour Noël, une nouvelle bande-annonce de Wandavision a été publiée par Disney+, un petit cadeau qui permet d’en savoir plus et nous donne un avant-goût de ce qui nous attend.

Après avoir dévoilé son nouveau long-métrage, Soul, la plateforme de streaming Disney+ a donné des nouvelles de la très attendue nouvelle série Wandavision. C’est sur YouTube que Disney a dévoilé une nouvelle vidéo sur la série. Bien que la date approche, cette nouvelle bande-annonce nommée Reality ne donne que très peu de nouvelles informations sur l’intrigue.

Un décor noir et blanc, qui fait très années 50. Une scène qui disparaît peu à peu sans doute due à la mort de Vision et dans laquelle la jeune femme se retrouve piégée. Les plus attentifs auront aussi remarqué que Wanda se tient devant une pierre bleue, qui ressemble étrangement à la pierre de l’esprit. Une nouvelle quête à la recherche des pierres de l'infini à l’horizon? Ou bien tout simplement un monde créé par Wanda elle-même avec l'aide de la pierre pour retrouver Vision et une vie normale ? Il faudra patienter pour le savoir.

Côté casting, on retrouve Elizabeth Olsen et Paul Bettany dans les rôles de Wanda et Vision. Kathryn Hahn et Kat Dennings seront du voyage avec Agatha Harkness et Darcy Lewis. Enfin, Teyonah Parris pour Monica Rambeau. Wandavision a encore de nombreux mystères à révéler. Il faudra donc encore attendre le 15 janvier 2021 pour lever le voile sur toute cette histoire.

Pour rappel, et si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en quelques clics à Disney+ qui est accessible dès 6,99 euros par mois.