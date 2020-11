Disney présente son inquiétant robot humanoïde

Disney a récemment présenté un robot humanoïde assez flippant, mais qui pourrait trouver quelques applications au sein des spectacles diffusés dans ses parcs d'attractions.

Le robot se présente surtout sous la forme d'un buste entièrement animé baptisé "Gaze". Le robot propose une tête dénuée de peau, on peut ainsi voir des mécanismes de paupières, des dents qui le rendent assez inquiétant de prime abord...

Une caméra 3D permet à Gaze de repérer son interlocuteur et d'identifier ses expressions visuelles soit pour les reproduire, soit pour adapter sa propre expression et faire preuve d'amusement, de tristesse, de compassion... Des mouvements constants à la fois rapides et lents permettent de simuler la vie à la perfection, et l'automate peut être programmé pour répondre aux personnes en fonction de différents stimulus : qu'ils se présentent simplement face à lui, lui parlent ou lui fassent signe.

Disney pourrait exploiter ce type d'animatronic au sein de certaines attractions pour rendre les spectacles plus vivants et interactifs sans avoir recours à des acteurs.