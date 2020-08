Disney+: « The Right Stuff » a dévoilé ses premiers extraits lors de la Comic-Con@Home

Lors de la convention virtuelle Comic-Con@Home, Disney+ a diffusé au cours d’un panel dédié des extraits de « The Right Stuff », la première série non documentaire de National Geographic consacrée aux débuts du programme spatial américain et à ses pionniers, les Mercury Seven.

Mae Jemison, a réuni les acteurs Patrick J. Adams, Jake McDorman, Colin O’Donoghue, Michael Trotter, Aaron Staton, et bien d’autres, ainsi que Mark Lafferty, le showrunner et producteur délégué de la série avec Jennifer Davisson, productrice déléguée.

Adaptée du best-seller de Tom Wolfe, la série « The Right Stuff » est centrée sur les débuts du programme spatial américain et sur l’incroyable histoire de ses pionniers, les Mercury Seven. C’est en 1959, au plus fort de la Guerre Froide, alors que l’Union soviétique est sur le point de remporter la conquête spatiale et que l’opinion publique redoute de voir les USA en déclin, que le gouvernement américain imagine alors une contre-offensive avec la mise en chantier du projet Mercury de la NASA. La mission est de former les premiers astronautes du pays en les recrutant parmi les pilotes de l’armée. Sept individus, connus sous le nom de « Mercury Seven », sont donc tirés de l’anonymat et très vite transformés en héros avant même d’avoir accompli le moindre acte héroïque.

Alors que les États-Unis remettent en question leur gloire passée, l’histoire de « The Right Stuff » a inspiré toute une génération sur la capacité d’hommes ordinaires à réaliser l’extraordinaire. Faisant écho à ce que nous sommes aujourd’hui, la série s’appuie sur cette période historique ou l’homme cherchait à dépasser les limites de notre planète, à s’aventurer vers un avenir incertain dans l’espoir d’un nouvel horizon.

Après le succès de The Mandalorian récemment nominé aux Emmy Awards et consacré à l'univers Star Wars, Disney+ entend bien lancer une nouvelle série à succès avec The Right Stuff.

