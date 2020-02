Disney veut adapter plus de ses franchises en jeux vidéo

Le mastodonte Disney a profité de la conférence DICE Summit pour évoquer quelques projets et sa volonté d'adapter toujours plus de ses franchises en jeux vidéo.

Sean Shoptaw, vice-président senior du département jeux vidéo et expériences interactives chez Disney a profité de la conférence DICE Summit de cette année pour évoquer les projets du groupe dans le secteur du jeu vidéo.

Et Disney semble vouloir capitaliser toujours plus sur ses franchises pour multiplier les adaptations en jeux. Après le succès incontestable de Star Wars Jedi : Fallen Order ainsi que de Marvel's Spider-Man, Disney a conscience que le jeu vidéo est un marché très porteur quand on prend le temps de soigner les adaptations, et cela pourrait se présenter comme une nouvelle source de revenus importante pour le groupe qui dispose, disons-le, d'un nombre énorme de franchises pouvant déboucher sur des adaptations réussies.

Mais même si Sean Shoptaw a évoqué la possibilité de "réinventer" les personnages Disney en permettant aux créateurs et développeurs de faire des choses "vraiment uniques avec notre catalogue de franchises", il est reconnu que Disney aime conserver la main sur l'ensemble des projets qui concernent ses franchises, quitte à se mettre à dos des réalisateurs comme des studios...

Faut-il comprendre là que Disney est ouvert à donner plus de liberté et afficher davantage de souplesse avec ses collaborateurs ? Le groupe cherche actuellement divers partenaires de l'univers du jeu vidéo pour adapter certaines franchises, et il nous tarde ainsi de savoir quels titres sortiront de ces collaborations à venir.