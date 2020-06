Bon plan : disques SSD Samsung EVO 860, WD USB 3 14To, carte mémoire SDXC SanDisk Extreme 256 Go,...en promo !

Le bon plan du jour concerne des promotions chez Amazon sur des espaces de stockage comme les disques SSD Samsung EVO 860. Le SSD Samsung EVO 860 est un SSD fiable qui saura vous séduire par sa qualité et la sécurité qu'apporte un produit de qualité. Ils sont conçus pour une utilisation sur PC avec la technologie V-NAND et un contrôleur basé sur un algorithme solide.

Les disques 860 EVO de Samsung ont des vitesses d’écriture allant jusqu'à 520 Mo/s et des vitesses de lecture jusqu'à 550 Mo/s. Vous pourrez stocker vos informations en toute sécurité et lire des vidéos 4k et des données 3D en toute simplicité. De plus vous disposerez d'une garantie de 5 ans.

Vous retrouverez des disques SSD Samsung EVO 860 en promotion sous différentes tailles :



Mais aussi :



Pour rappel, n'hésitez pas à consulter nos derniers bons plans concernant les écouteurs sans fil Redmi AirDots S à 16 € seulement, mais aussi les Jabra Elite 65T, ainsi que plus de 60 smartphones en promotion chez Xiaomi, Huawei, OnePlus, Apple, Samsung, Google, Redmi...