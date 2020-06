Bon plan : les écouteurs sans fil Redmi AirDots S à 16 € seulement mais aussi les Jabra Elite 65T, ...

Le bon plan du jour concerne les écouteurs sans fil Redmi AirDots S qui ressemblent fortement à la première génération en matière de design. Les caractéristiques techniques sont également très similaires avec des haut-parleurs de 7,2 mm, réduction de bruit ambiant par DSP, une connectivité Bluetooth 5.0, une certification IPX4.

Les écouteurs bénéficient d'une autonomie d'environ 4 heures en écoute de musique et de 12 heures avec le boîtier de charge qui embarque une batterie de 300 mAh. Une même surface tactile est proposée. Elle sert à la lecture de musique et pour le lancement de l'assistant vocal comme Google Assistant et Siri.



Les petits changements pour les Redmi AirDots S se situeraient au niveau de l'appairage avec les deux écouteurs connectés au smartphone et non plus avec un écouteur connecté à un autre, un nouveau mode à faible latence pour le jeu. Enfin, les écouteurs pèsent toujours 4,1 g et pour les mêmes dimensions.

Vous retrouverez les écouteurs sans il Redmi AirDots S en promotion au prix de 16 € chez Gearbest avec la livraison gratuite.

AirDots S Code promo: Vente flash Quantité: 200

Vous aurez également accès à diverses promotions chez les différents cybermarchands :

Mais aussi chez Gearbest :

Xiaomi Air2 SE Code promo: Vente flash Quantité: 200

OnePlus Type-C Code promo: Vente flash Quantité: 200

Original Xiaomi Code promo: Vente flash Quantité: 200

A6S Code promo: Vente flash Quantité: 200

Inpods 12 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Smart Ai TWS11B Code promo: Vente flash Quantité: 200

L21 Code promo: Q4BA65CF6F9EB001 Quantité: 200

Redmi Airdots Code promo: Vente flash Quantité: 200

TWS i2000S Code promo: GBI2000STWS Quantité: 200

i500 TWS Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, n'oubliez pas de choisir de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant plus de 60 smartphones en promotion chez Xiaomi, Huawei, OnePlus, Apple, Samsung, Google, Redmi... Mais aussi l'anniversaire de Geekbuying avec des promotions sur les aspirateurs, trottinettes ...