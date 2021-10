DJI Action 2 : une caméra d'action 4K compacte, modulaire et magnétique

La marque DJI introduit une petite caméra d'action DJI Action 2 qui mise sur un design modulaire et magnétique.

Après une première caméra d'action Osmo Action en 2019, le fabricant chinois DJI lance aujourd'hui la DJI Action 2. Compacte, elle adopte un design modulaire et magnétique pour associer divers modules complémentaires et accessoires.

Avec un poids plume de 56 g et écran tactile OLED de 1,76 pouces, l'unité caméra a des dimensions de 39 x 39 x 22,3 mm. Elle comprend un capteur photo 12 mégapixels de 1/1,7 pouce associé à une lentille autorisant un champ de vision de 155° (f/2,8).

Il est possible de filmer en 4K (4096 x 3072 pixels) à 60 images par seconde au format 4:3 et en UHD (3840 x 2 160 pixels) à 120 images par seconde au format 16:9. Un ralenti à jusqu'à 240 images par seconde est en 1080p. La DJI Action 2 profite d'une technologie RockSteady 2.0 basée sur la stabilisation électronique de l'image et d'une technologie de stabilisation HorizonSteady avec maintien de l'horizon.

Avec 32 Go de stockage interne (extensible par carte microSD jusqu'à 256 Go), l'unité caméra est étanche à jusqu'à 10 mètres de profondeur et embarque une batterie de 580 mAh pour une autonomie de 70 minutes.

Des modules à la rescousse

Cette autonomie est portée à 160 minutes en association avec un module d'écran tactile avant OLED de 1,76 pouces qui embarque une batterie de 1300 mAh, et intègre trois micros qui peuvent être combinés au micro unique de l'unité caméra pour un son immersif. Un module d'alimentation dépourvu d'écran porte lui l'autonomie à 180 minutes et offre un emplacement microSD supplémentaire.

Parmi plusieurs accessoires, un cordon magnétique ou un bandeau magnétique pour la DJI Action 2 permettent de filmer en mains libres et en vue à la première personne.

La DJI Action 2 en version Bundle Double Écran (module écran tactile avant, cordon magnétique, deux supports magnétiques) est disponible au prix de 519 €. La DJI Action 2 dans une version Bundle Énergie (module d'alimentation, cordon magnétique, un support magnétique) est en précommande à 399 €.