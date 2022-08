DJI Avata : un nouveau drone FPV avec casque Goggles 2

DJI dévoile son nouveau drone FPV avec le DJI Avata plus compacte et léger. Un nouveau casque DJI Goggles 2 pour le vol en immersion est aussi dévoilé.

Après un premier drone FPV l'année dernière pour un vol avec vue à la première personne, la marque DJI poursuit son offensive dans la quête d'une expérience immersive avec le DJI Avata conçu pour être associé au casque DJI Goggles 2.

Compact (180 x 180 x 80 mm), d'un poids d'environ 410 g et avec une protection pour les hélices, le drone DJI Avata dispose d'une autonomie de vol de 18 minutes (en vol stationnaire sans vent). Il peut atteindre une vitesse proche de 100 km/h en mode manuel qui complète le mode normal et sport de la même manière que pour le DJI FPV. Il a une résistance au vent de 40 km/h.

Le drone peut être piloté avec la radiocommande V2 DJI FPV ou le contrôleur de mouvements DJI qui est une sorte de manette permettant d'effectuer des manœuvres en fonction des mouvements de la main. Il peut compter sur une fonction de freinage d'urgence, tandis qu'un mode Tortue lui permet de se retourner pour pouvoir redécoller.

Le DJI Avata est équipé d'une caméra stabilisée avec capteur CMOS de 1/1,7 pouce de 48 mégapixels (ouverture f/2,8), champ de vision de 155°. Il peut filmer en 4K à 60 images par seconde et embarque une capacité de stockage de 20 Go. Hormis le casque V2 DJI FPV qui est compatible, le drone DJI Avata peut donc être associé au casque DJI Goggles 2 de nouvelle génération.

Pesant 290 g, le casque DJI Goggles 2 est avec deux écrans à technologie micro-OLED 1080p de 0,49 pouce et taux de rafraîchissement de jusqu'à 100 Hz. Il est avec système de réglage de la dioptrie pour ceux qui portent habituellement des lunettes.

DJI Avata et DJI Goggles 2 se connectent via une technologie DJI O3+ avec une latence d'environ 30 ms et vidéo en 1080p à 100 images par seconde (codec H.265). DJI annonce un débit de 50 Mbps et une distance de transmission de jusqu'à 10 km.

Prix et configurations pour le DJI Avata

Le DJI Avata est en précommande à partir d'aujourd'hui sur le site du fabricant et avec plusieurs configurations possibles.