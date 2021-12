Le fabricant chinois de drones DJI bientôt interdit d'investissements US

| Source : Financial Times

Le gouvernement Biden poursuit l'offensive et va interdire les investissements US pour huit entreprises chinoises, dont le leader mondial des drones DJI.

Le président des Etats-Unis Joe Biden ne relâche pas la pression initiée par Donald Trump sur les entreprises chinoises et continue d'accumuler les restrictions sur l'accès aux technologies US et les investissements ou prises de participation.

Selon une nouvelle décision, huit firmes vont intégrer une liste qui les écarte de tout investissement d'origine US. Parmi ces dernières, on trouvera le fabricant de drones DJI, leader mondial du secteur.

L'entreprise avait déjà intégré l'Entity List en 2020 barrant l'accès aux technologies américaines sur fond de crainte pour la sécurité nationale mais aussi du fait de l'utilisation des technologies dans le cadre de la répression des Ouighours.

Sans commenter encore la nouvelle restriction, DJI indiquait l'an dernier n'avoir rien fait qui justifie son placement sur l'Entity List, rappelle le Financial Times. Les mesures vont dans le sens de la protestation plus généralisée des Etats-Unis contre le comportement des autorités chinoises vis à vis des minorités musulmanes vivant en Chine, et qui ira jusqu'au boycott diplomatique des Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à Beijing.

Plusieurs géants chinois de la reconnaissance faciale, comme SenseTime et Megvii, sont également concernés, mettant à mal leur processus d'introduction en Bourse. Le gouvernement US pourrait aussi encore resserrer l'étau sur SMIC, le fondeur qui doit apporter une indépendance en matière de fabrication de puces en Chine.