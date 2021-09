DJI Mavic 3 Pro : le drone dévoile ses caractéristiques avant l'heure

Le prochain drone Mavic de DJI se montre déjà et offrira une autonomie étendue et un système de double capteur photo / vidéo.

La gamme Mavic constitue l'une des offres phares du fabricant chinois DJI et une nouvelle évolution semble enfin se préparer, selon les informations de DroneDJ qui en détaille les caractéristiques.

La série DJI Mavic 3 continue d'améliorer les capacités des drones en proposant un système de double capteur photo / vidéo grâce à l'intégration d'un module grand angle et d'un téléobjectif.

Il sera ainsi possible de produire des vidéos 5,2K et des photos de 20 megapixels grâce à ce bloc photo toujours monté sur nacelle. Le drone pèsera 920 grammes et sera toujours de type quadcoptère, avec des capteurs de détection d'obstacles repositionnés pour élargir leur champ d'action.

Deux modèles seraient prévus : un DJI Mavic 3 standard et un DJI Mavic 3 Cine avec stockage SSD intégré et transfert haut débit, évitant l'usage habituel d'une carte microSD.

DroneDJ indique que le Mavic 3 Pro offrira un joli temps de vol de 46 minutes en conditions idéales et utilisera un nouveau contrôleur avec écran Full HD 1000 nits pour rester lisible en plein jour et capacité de transmettre un flux HD jusqu'à 15 km de distance.

Ce Smart Controller fonctionnant sous Android pourra se connecter à Internet en WiFi ou via un dongle 4G LTE et disposera d'une batterie assurant 3h de fonctionnement.

Le prix du Mavic 3 Pro débutera à 1599 dollars, avec plusieurs variantes intégrant des accessoires supplémentaires et le disque SSD mais leur tarif n'est pas encore connu.