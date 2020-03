Bon plan Dji : le kit caméra compatible avec le Fly More Combo et l'Experience Combo en promotion

Le site e-commerce DJI propose aujourd'hui plusieurs promotions sur son système numérique DJI FPV qui permet de visualiser ce que voit votre drone directement via un casque !

Le bon plan du jour concerne la marque DJI qui lance trois nouvelles offres sur son système numérique DJI FPV. Ces offres concernent les DJI FPV compatibles avec les drones Fly More Combo et Experience Combo. Vous pourrez retrouver l'ensemble des systèmes numériques DJI FPV, dont les trois promotions sur la page dédiée de DJI.

Le système DJI FPV, créé par la marque du même nom a été imaginé pour les pilotes amateurs et professionnels de drones de course, mais est également pratique pour les passionnés de drone pour les plans de paysage.

Le système numérique DJI FPV est donc constitué d'un module aérien à intégrer à votre drone dont la transmission vidéo se fera en 28 ms sur 4 km, de la caméra DJI FPV qui a une qualité de 1080 px, du casque DJI FPV qui vous permettra de voir en 720 px/ 120 ips et enfin la radiocommande pour le drone Fly More Combo qui a une transmission de 7 ms.

De plus, vous pourrez faire voler jusqu'à 8 drones en simultané.

Le pack comprend un casque avec rembourrage en mousse, une unité aérienne avec caméra ( deux pour l'Experience Combo), six antennes dont deux avec connecteur MMCX, un bandeau, un étui, une radiocommande avec batterie pour les Fly More Combo et enfin la connectique nécessaire.

Vous trouverez le DJI FPV pour le drone Fly More Combo Mode 1 à 999 € au lieu de 1097 € et pour le Mode 2 au même prix, mais aussi le DJI FPV compatible avec le drone Experience Combo pour 879 € au lieu de 957 €.

