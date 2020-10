Dji lance sa caméra stabilisée Pocket 2

Dji est un acteur incontournable du drone et surtout de la prise de vue aérienne, et cela fait quelques années que la marque décline ses nacelles stabilisatrices en accessoires dédiés aux pros de la vidéo.

En dehors des gimbals et autres structures parfois impressionnantes dédiées aux caméras professionnelles, Dji a également déjà sorti plusieurs petites caméras et notamment l'Osmo Pocket sortie en 2018. La caméra faisait figure d'ovni sur le secteur avec un format stick et un module de capture situé sur un bras stabilisé et motorisé.

Aujourd'hui la marque récidive et annonce la Pocket 2 qui reprend une grande partie de ce qui avait été lancé avec la précédente génération, mais ne lésine pour autant pas sur les évolutions.

Le capteur photo passe ainsi à 64 mégapixels même s'il reste au format 1/1,7" pour proposer de la vidéo en 4K à 60 images par seconde. Techniquement ce type de capteur peut proposer de la vidéo en 8K, mais Dji ne souhaite pas aller jusque là, du moins pas pour l'instant. On note une focale de 20 mm avec une ouverture de f/1,8 ce qui permet d'obtenir un plus grand angle et de capter plus de lumière.

La HDR fait son apparition pour mieux capter les images en situation de fort contraste, notamment lors des levers et couchers de soleil ou autres formes de contre-jour. Dji annonce l'intégration d'un zoom numérique 8X grâce au pixel binning.

Comme toujours la partie logicielle est assez fournie avec un mode Pro qui débride toutes les options de réglages, un mode tracking plus poussé et précis, la stabilisation annoncée comme toujours meilleure, un démarrage rapide avec lancement automatique de l'enregistrement, la mise en pause à la volée pour créer des enchainements vidéo. Enfin on note la présence de 4 micros pour l'enregistrement du son, gros défaut de l'Osmo Pocket, avec la possibilité de brancher un autre micro externe.

Dji a déjà prévu une foule d'accessoires pour son dispositif, et prévoit deux packs : la Pocket 2 avec un mini joystick et un support trépied sera proposé à 369€.

Un pack "créateur" avec la Pocket 2, mini joystick, support trépied, objectif grand-angle, micro sans fil, poignée multifonctions et mini trépied sera pour sa part proposé à 509€.