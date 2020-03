Le drone Dji Mavic Air 2 se dévoile

La société Dji a quelque peu levé le pied sur les sorties de drones de loisir ces derniers mois, et a même reculé la date de sortie de son Mavic Air 2.

Le drone sera ainsi proposé au mois d'avril et il se dévoile actuellement en partie sur la toile à travers quelques clichés.

Is that it, just that one? pic.twitter.com/Ap8rrzC71n — OsitaLV (@OsitaLV) March 10, 2020

Rappelons que le premier Mavic Air était une franche réussite (vous pouvez retrouver notre test ici), et qu'il a connu un écho particulier du public grâce à un prix plus agressif que le Mavic Pro, et quelques atouts technologiques.

Sur Twitter, on peut ainsi apercevoir quelques clichés du Mavic Air 2 qui viendra à nouveau se positionner juste au-dessous du Mavic 2 Pro mais devrait également profiter de quelques nouveautés et exclusivités pour séduire.

Le design global évoluera assez peu, mais on remarque immédiatement d'énormes changements sur le ventre de l'appareil. La partie qui accueillait traditionnellement la batterie du dispositif est particulièrement modifiée ici. On remarque immédiatement la présence de patins pour un décollage et une pause facilités. (idem sur les bras avant articulés qui présentent désormais des pieds fixes et non escamotables.).

On peut également voir la présence de capteurs de proximité bien plus imposants que par le passé, ainsi que ce qui ressemble à une LED de positionnement ou permettant d'éclairer le sol. On sait que le Mavic Air 2 proposera des capteurs ADS-B pour une couverture de l'environnement à 360 degrés et un évitement des obstacles de toute part.

La partie ventrale est également affublée d'ailettes qui laissent penser à un système de refroidissement amélioré. Il est difficile de juger de la taille de l'appareil sur de simples photos, mais l'ensemble à l'air malgré tout un peu plus massif que l'ancienne génération.

Le contrôleur prévu est également différent du précédent et a également pris de l'embonpoint : le smartphone associé viendra se fixer sur le dessus (ce qui entre nous est bien plus confortable). Reste à savoir si la communication avec le drone aura évolué et abandonnera enfin le WiFi pour la radio, bien plus fiable à longue distance. Plus d'infos à venir sur le site de Dji.