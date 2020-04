Dji : le Mavic Air 2 se précise et s'affiche en photo

Le fabricant de drones DJI joue la carte du teaser et nous donne rendez-vous le 27 avril prochain pour nous dévoiler ce qui se présente comme le Mavic Air 2.

Le Mavic Air 2 fait l’objet de plusieurs fuites depuis quelques semaines et Dji semble désormais prêt à officialiser les choses puisque la marque nous a donné rendez-vous le 27 avril prochain pour lever le voile sur un nouvel appareil.

Dans une vidéo très courte publiée sur Twitter, la marque en dévoile très peu... Mais de nouvelles fuites présentent déjà l'appareil sous presque toutes ses coutures.

The Verge publie ainsi des informations issues de l'organisme de certification des appareils sans fil au Brésil, Anatel. On peut ainsi trouver des photos et ce qui se présente comme le guide rapide de l'appareil.

On retrouverait ainsi un Mavic Air très inspiré de la première version à ceci près que la nacelle serait désormais protégée par une bulle amovible. Un cliché met également en avant la batterie de l'appareil qui revendique 3500 mAh contre 2375 mAh pour la première version, ce qui pourrait étendre la durée de vol pour l'amener autour des 34 minutes.

La partie photo miserait sur un capteur 48 MP, l'appareil serait capable d'évoluer à plus de 68 km/h et une hauteur supérieure à celle du premier modèle. Dans la configuration sport, on pourrait compter sur 21 minutes de vol à pleine vitesse.