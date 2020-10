Prime Day DJI : les action-cam Osmo Action et Osmo Pocket en très fortes promotions dans leurs versions Combo

Si vous êtes amateurs d'action cam de qualité, ne ratez pas la promotion sur les action-cam Osmo Action et Osmo Pocket dans le cadre des Amazon Prime Day.

La caméra sportive Osmo Action dispose d'une stabilisation optique et peut enregistrer en vidéo 4K à 60 images par seconde. Elle possède un double écran pour l'avant et l'arrière, est étanche à des profondeurs de jusqu'à 11 mètres et peut fonctionner à des températures de -10 à 40 °C. Cette action-cam embarque une batterie de 1300 mAh.

Amazon propose aujourd'hui la Osmo Action à 254 € au lieu de 379 € dans sa version "seule", mais encore plus fort jusqu'à ce soir 23h59 la Osmo Action Combo est affichée à seulement... 249 € au lieu de 465 €. La version Combo contient divers éléments (Osmo Action, monture protectrice, fixation adhésive plate/incurvée, base à démontage rapide, batterie x3, boîtier de batterie x3, station de recharge, vis de fixation, câble USB-C, poignée flottante, capuchon-filtre + care Refresh).

A ne pas rater !



Avec un poids de 116 g pour un peu plus de 12 cm de haut, l'Osmo Pocket est une petite caméra portable à nacelle trois axes capable de filmer en 4K à 60 fps. Son autonomie est de 140 minutes en filmant des vidéos 1080p à 30 fps. Elle dispose d'un petit écran de retour pour contrôler le cadrage.

Facilement transportable par nature, elle exploite des fonctions d'ActiveTrack, Timelapse en mouvement et Panorama 3x3.

Amazon propose aujourd'hui la Osmo Pocket à 299 € au lieu de 359 € dans sa version "seule", mais plus fort jusqu'à ce soir la Osmo Pocket Combo est à seulement... 249 € au lieu de 457 €. La version Combo contient divers éléments (Osmo Pocket, étui, adaptateur smartphone (lightning), adaptateur smartphone (USB-C), câble d'alimentation, module sans fil + Osmo Pocket care refresh).





